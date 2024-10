Brutális felvételeken a Franciaországot elöntő sárlavina - videó

Hatalmas sár pusztít és elképesztő kár keletkezett Franciaország dél-keleti részén azután, hogy rövid idő alatt olyan sok eső esett, hogy a folyók kiáradtak, és több települést is elárasztottak. A sárlavina miatt több ház is lakhatatlanná vált. Napok óta hatalmas a káosz. De nemcsak ott, hanem Olaszország egyes részein is villámáradás pusztít. Az ország északi részén és Szicíliában is folyókká váltak az utcák a sok eső után - közölte a TV2 Tények, amely felvételeket is bemutatott.

Egy kisautót sodor magával a víz Franciaország dél-keleti részén a tévében bemutatott felvételen, egy másik képsoron pedig az látszik, hogy több autót is egymásnak préselt a sárlavina. Pár napja ugyanis olyan sokat eső esett, hogy a folyók elhagyták a medrüket és több települést is elárasztottak. 48 óra alatt csaknem 700 milliméter csapadék hullott Dél-Franciaországban, ahol a sár már mindent bebobít. Több út járhatatlan, de a víz házakba is betört. Emberek otthona vált lakhatatlanná. A TV2 Tények egy olyan durva felvételt is bemutatott, amely egy helyi szupermarketben készült és az látható rajta, hogy derékig érő vízben ázik minden. Bár igen jelentős kár keletkezett Európának ezen a részén, úgy tudjuk, senki sem sérült meg a természeti katasztrófában. De nem csak Franciaországban, hanem a szomszédjában, Olaszország északi részén is hatalmas a pusztítás. Itt is olyan sok eső esett, hogy több települést is elöntött a sárlavina. Sorrentóban egy idős otthonba tört be a víz, ahonnan csónakokkal kellett kimenteni az időseket. Itt sem sérült meg senki. Ugyanakkor ennél is nagyobb pusztítást jelentettek az olasz szigetről, Szicíliáról, ahol gyakorlatilag folyókká váltak az utcák. Az emberek alig hittek a szemüknek, olyan gyorsan söpört végig náluk a villámáradás és nagyon úgy tűnik, hogy még nincs vége. Az időjárás előrjelzések szerint újabb esőzésre lehet számítani Olaszországban, így még ennél is nagyobb lehet a kár mindkét érintett vidéken. A világ más részein is jól ismerik ezt a fajta természeti katasztrófát. Augusztusban az indonéziai Ternate szigetre zúdult hatalmas eső. Utána villámárvíz alakult ki, amelyben 11 ember meghalt. Júliusban Kína dél-keleti részén haltak meg tizenöten ilyen katasztrófában, májusban pedig Indonéziában rombolt le falvakat a sárlavina legalább 41 ember halálát okozva.



