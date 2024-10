A grazi óvodákban féltucat nem közül választhatnak a szülők gyereküknek

A Magyar Nemzet osztrák sajtóbeszámolók alapján arról ír, hogy az ausztriai Grazban éles viták zajlanak a rendelkezésről, ami alapján a szülők hat különböző nem közül választhatnak gyereküknek. A "fiú" és a "lány" mellett az óvodai beíratás alkalmával az "inter", a "nyitott", a "különböző", valamint a "nem meghatározott" is megjelölhető kategóriák.

Képünk illusztráció

Fotó: Unplash / Sandy Millar

A Grazban 2022-ben bevezetett rendelkezés előzménye az a 2018-as osztrák alkotmánybírósági ítélet, amely alapján módosítani kellett az anyakönyvi nyilvántartást. A nyilvántartás módosítása kötelező érvényű volt valamennyi önkormányzati formanyomtatványon. Ennek alapján a grazi városi önkormányzat az óvodákban bevezette azt, hogy a szülők a fiútól és a lánytól eltérő kategóriákba sorolhatják gyereküket. Azok a szülők, akik egyik választási lehetőséggel sem kívánnak élni, a "nincs tájékoztatás" opciót jelölhetik meg.

A rendelkezés folyamatosan viták kereszttüzében áll. Az önkormányzatnál ugyanakkor arra hivatkoznak, hogy a rendelkezés minden tekintetben megfelel a jogszabályoknak, azaz gyakorlatilag azok végrehajtására léptették életbe.

A beszámolókból azonban kiderül, hogy a város vezetése sem egységes a kérdésben, a rendelkezésnek sok belső bírálója is van. Kurt Hohensinner városi tanácsos is kritizálta a rendeletet, „teljesen helytelennek” nevezve azt, írta az eXXpress.

A néppárti politikus szerint biológiailag csak két nem létezik, és az óvodákban nincs szükség ilyen megkülönböztetésekre.

Ennek a nemi kérdésnek nincs jelentősége ilyen korai életkorban

– mondta Hohensinner.

Nála is élesebben fogalmazott az Osztrák Szabadságpárt, az FPÖ oktatási ügyekkel foglalkozó politikusa, Stefan Hermann. Szerinte a rendelkezésről szóló vita teljesen értelmezhetetlen: „Ezt az abszurditás szempontjából nem lehet felülmúlni. Egyszerűen őrület, hogy még a legfiatalabbak esetében is ilyen problémákkal találkozni" – számol be arról a Kronen Zeitung. Herbert Kickl, az FPÖ elnöke pedig ezt írta közösségi oldalán: „Tényleg lehet ennél őrültebb? Gyermekeinket meg kell védeni ettől a gendercirkusztól".