Gyilkos erejű delfinek zaklatják szexuálisan az úszókat

A szakemberek szerint rengeteg oka lehet annak, hogy az amúgy békés delfinek miért fordulnak az emberek ellen. Illetve, hogy az emberek több támadás után miért érezték úgy, mintha szexuális zaklatás érte volna őket a víz alatt.

Az elmúlt években világszerte megjelentek az egyre agresszívebb delfinek. A legtöbb ilyen esetet Japánból jelentették.

A japán strandokon a helyi hatóságok már arra szólítják fel az úszókat, hogy nagyon vigyázzanak.

A szakértők úgy vélik, több támadás egyetlen palackorrú delfinhez köthető, csak 2024-ben 18 súlyos támadást írtak a számlájára. Az egyik után egy általános iskolás gyereknek 20 öltéssel kellett összevarrni a kezét, úgy összeharapdálta.

Egy felnőttnek pedig leharapta az egyik ujjpercét.

Összesen 48 alkalommal okozhatott sérüléseket férfiaknak, nőknek és gyerekeknek.

Több áldozata azt mondta, hogy a víz alá vonszolta őket, és azt érezték, hogy az állat hozzájuk dörzsölődik.

Bruno Díaz López, a Palackorrú Delfin Kutatóintézet igazgatója a The Sun-nak elmondta, hogy a delfinek szexuális kapcsolata az emberekhez több okból is adódhat, amely sok esetben a delfinek nem is jelent szexuális aktust.

A hím delfinek érésük során megnövekedett tesztoszteronszintet tapasztalnak, ami olyan viselkedést eredményezhet, amely szexuálisnak tűnik, de valójában ez egy kötődés része. Ezek az interakciók gyakran felfedező jellegűek, és nem feltétlenül jelzik a bántalmazás vagy a szorongás szándékát

Egy másik szakember, dr. Simon Allen azt mondja, a palackorrúak akár 20 évig is képesek megőrizni az információkat így elképzelhető, hogy Suzunak korábban voltak negatív tapasztalatai az emberekkel kapcsolatban, ezért támadhat rájuk. Lehet, hogy részese volt annak Japán szokásnak, amelyet halálos delfinhajtóvadászatnak is neveznek. Az egyik öbölben ugyanis minden évben delfinek százait mészárolják le, a húsukért, az életben maradt egyedeket pedig állatparkba szállítják.

Korábban azt is megírtuk, hogy

egy palackorrú delfint találtak holtan március 13-án Lousiana egyik strandján. Az állatot lelőtték, volt egy golyó az agyában, egy a gerincvelőjében, egy pedig a szívében

- számolt be róla a CBS News.