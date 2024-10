Idősek otthonában gyilkolta meg párját egy férfi

A rendőrség holtan talált egy 89 éves nőt és súlyosan sérült állapotban egy 90 éves férfit egy idősek otthonában, Pennsylvaniában, az Egyesült Államokban.

Az egyik ott lakó azt mondta, hogy egy kis dulakodást hallott, de az ajtó zárva volt. Amikor bekopogott, kinyitották az ajtót és akkor még mindketten jól voltak.

A hatóságok szerint az idős férfi lőtte le a feleségét, majd ezután magát is meglőtte.

Az asszony a helyszínen belehalt a sérüléseibe, a férfit kórházba vitték, de már nem lehetett megmenteni az életét. Az otthon lakóinak hozzátartozói az esetet követően odasiettek, hogy meggyőződjenek arról, hogy szerettük jól van.

Christopher de Barrena-Sarobe a kerületi ügyész megnyugtatja a lakosságot, hogy ez egy elszigetelt eset, és mások nincsenek veszélyben. A nyomozás folyamatban van a gyilkossági és öngyilkossági kísérlet ügyben.

Idén januárban egy ápolónő megölte mind a három gyerekét, majd végül magával is végezni akart, de meghiúsult az öngyilkossági kísérlete. A nő súlyos szülés utáni depresszióban szenved, emiatt számos gyógyszert szed, korábban már jelezte, hogy vannak öngyilkos gondolatai, és be is feküdt ezzel egy intézménybe, de végül hamar kiengedték őt, mert a kórházban úgy gondolták, hogy nem jelent veszélyt sem magára, sem másokra. A nő mellett kitart a férje.

Korábban arról is írtunk, hogy agyonlőtte a terhes feleségét, majd egy lopott autóval menekült el a tetthelyről egy férfi Minnesotában, ezután betelefonált a rendőrségre, hogy elmondja, mit tett.

Amint arról korábban írtunk, egy 15 éves fiút gyilkossággal vádoltak meg csütörtökön. A fiú szüleit és három testvérét lőtte le otthonukban - derül ki a bírósági dokumentumokból. Floridában egy 17 éves fiú pedig halálra késelte édesanyját, majd tettét megpróbálta balesetnek beállítani. Egy évvel korábban a kamasz a saját apját lőtte le. A helyi seriff egyenesen "pszichopatának" nevezte a fiút, aki sem könyörületet, sem megbánást nem mutat, és aki valószínűsíthetően egy 20 cm pengehosszúságú késsel kétszer nyakon szúrta a nőt.