Újságírókat lőttek agyon Mexikóban

Egy mexikói újságírót lőttek agyon szerda délután a nyugati Colima államban - közölte az állami ügyészség a Reuters hírügynökséggel. A nőt Patricia Ramireznek hívták - közölte a New York-i székhelyű Újságíró-védő Bizottság (CPJ) nevű jogvédő szervezet.

A gyilkosság kevesebb mint 24 órával azután történt, hogy egy másik újságírót szintén agyonlőttek a régióban.

Mauricio Cruzt az erőszak sújtotta nyugati Michoacan államban, Uruapan városában lőtték agyon - közölte az államügyészség. Egy másik személy, akit az ügyész nem azonosított, szintén megsebesült a lövöldözésben - írja a Reuters.

Two Mexican journalists shot dead in past 24 hours https://t.co/z00ECYoqkm pic.twitter.com/4r4WtthZin — Reuters World (@ReutersWorld) October 31, 2024

Uruapan a drogkartellek közötti harcokról és a rendfenntartó erőkkel való összecsapásairól híres.

Mexikó államban - ahol a legtöbb újságírók ellen elkövetett gyilkosság történik -

Claudia Sheinbaum elnök a hónap elején hivatalba lépésekor ígéretet tett az erőszak és a bűnözés elleni küzdelemre.

Miközben az országban egy újabb erőszakhullám tombol, Sheinbaum elődjéhez, Andres Manuel Lopez Obrador volt elnökhöz hasonlóan, kijelentette, hogy kormánya nem fog új háborút indítani a mexikói drogkartellek ellen.

Mexikóban rendszeresen vannak brutális támadások

Tavaly júliusban szintén történt egy gyilkosság, akkor a délnyugat-mexikói Guerrero államban lőtték agyon Nelson Matust, a Lo Real Guerrero című hírportál főszerkesztőjét egy parkolóban.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy írtózatos mészárlást végeztek drogbandák Mexikóban. A mészárlás a kábítószer- és emberkereskedelem tranzitútvonalán elhelyezkedő Chicomuselo városánál tört ki. Bár a térségben a hét elején a rivális kábítószerbandák között is összecsapások robbantak ki, úgy tudni, a lövöldözésnek több civil áldozata is van.

A Guatemalával határos Chiapas államban a Sinaloa és a Jalisco kartell állandó harcot vív a területekért. A bűnbandák folyamatosan próbálják erőszakkal beszervezni a helyi lakosokat, felügyelni az ember-, kábítószer- és fegyvercsempész útvonalakat, ezért több ezer ember kényszerült elhagyni lakhelyét. Az összetűzések miatt több ezren kényszerültek elhagyni otthonaikat.