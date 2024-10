Gyilkossági ügy miatt tartóztattak le egy Grammy-díjas rappert

Lil Durk rappert letartóztatták Dél-Floridában egy gyilkossági ügy miatt - közölte a Broward megyei seriff hivatala. Lil Durk, valódi nevén Durk Devontay Banks. Banks, egy chicagói rapbanda - az úgynevezett Only the Family (OTF) - vezetője, és a vád szerint a banda

Banks utasítására erőszakot követett el, beleértve gyilkosságot és testi sértést is

- áll a benyújtott szövetségi feljelentésben. Azzal is vádolják, hogy vérdíjat tűzött ki egy emberre, akivel viszálya volt. Banksnek összetűzése volt egy, a bírósági dokumentumokban T.B.-ként azonosított személlyel, ami még egy 2020. november 6-án történt gyilkosságból ered. Az igazságügyi minisztérium sajtóközlemény szerint 2020-ban T.B. egyik társa lelőtte Dayvon Bennettet, más néven a King Von nevű rappert, aki közeli barátja volt Banksnek.

Lil Dirk, 32 éves chicagói rapper az év elején Grammy-díjat nyert Fotó: AFP / AFP/AFP or licensors

Bennett megölésére válaszul Banks vérdíjat tűzött ki T.B. fejére

- írta a minisztérium közleménye. Közel két évvel később, 2022. augusztus 19-én az OTF tagjai állítólag két autót használtak arra, hogy kövessék, becserkésszék és megkíséreljék megölni T.B.-t egy Los Angelesben található benzinkútnál - áll a panaszban. A banda tagjai legalább 18 lövést adtak le T.B. autójára, eltalálva T.B. családtagját S.R.-t, aki meghalt.

Martin Estrada államügyész, akinek az irodája vádat emel az ügyben, azt mondta, hogy az ilyen erőszakos fegyveres bűncselekmények pusztítóak és érzéketlenek. Bankset egy hidegvérű gyilkosság megrendezésével vádolják, amely egy rivális család egyik tagjának halálához vezetett.

Banks egyike annak az öt embernek, akiket az incidenssel kapcsolatban megvádoltak, többek között gyilkossággal és bérgyilkossággal. Mind az öt embert letartóztatták, és házkutatást tartottak az OTF tagjaihoz köthető helyszíneken. A rapper péntek délután jelent meg először a miami C. Clyde Atkins bíróságon.

Ha elítélik őket, mindannyian életfogytiglani börtönbüntetésre számíthatnak

A 32 éves chicagói rapper az év elején Grammy-díjat nyert az All My Life című, J. Cole-lal közös daláért. A 2020-ban megjelent "The Voice" és a 2022-ben megjelent "7220" című albumai egyaránt platinalemezek lettek. Legújabb albumának megjelenését a jövő hónapra tervezték. Durk az iparág legnépszerűbb drill rap előadói közé tartozik - írja az ABC News.