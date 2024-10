Dühös lett, ezért több lakóautót is felgyújtott egy nő

Október 12-én, reggel 6 óra 30 perckor hívták a tűzoltókat egy északnyugat- dallasi mobilház parkba, ahol az egyik lakás hatalmas lángokkal égett.

Mint kiderült, a házat egy texasi nő, a 38 éves Mirsa Lopez gyújtotta fel, aki a lakóparkban becsöngetett egyik ismerőséhez.

Az ott lakó férfitól azt kérte, hogy engedje be a mosdójába, azonban ezt Gary Fischer nem engedte meg.

Ezért a nő megpróbálta felgyújtani a férfi házát, de amikor tüzet gyújtott, akkor a lángok átterjedtek egy másik épületre is.

Gary Fischer az eset után elmondta a rendőröknek, hogy miután nem engedte be a nőt, az dühös lett, majd a másik pillanatban már azt látta, hogy az egyik közeli ház lángokban áll, az otthonába pedig füst gomolyog.

Láttam, ahogy a füst elönti az egész lakást. Alig kaptam levegőt!

- meséli a férfi.

Több szemtanú arról számolt be, hogy a nő egy padon ülve nézte az égő házat, ami akkora lángokkal égett, hogy a tűzoltóknak erősítést kellett hívniuk a helyszínre. Mikor a hatóságok eloltották a lángokat, akkor a házban egy férfit találtak mozdulatlanul. Őt kórházba vitték, de ott a súlyos sérülései miatt néhány órán beleül meghalt.

A tűzoltók arról is beszámoltak, hogy nemcsak egy házra terjed át a tűz, hanem legalább négy lakókocsi és két autó is megsérült. Emiatt a tűzoltók több mint két órán át dolgoztak a helyszínen, és a tüzet csak 8 óra 40 perckor sikerült teljesen eloltani. A tűzben három kutya is elpusztult.

A nő elismerte a nyomozóknak, hogy egy műanyag zacskót gyújtott meg, majd azt a mobilházak közé dobta. Azt is elmondta, hogy nem próbálta meg eloltani a tüzet. Ezután a texasi nőt október 16-án letartóztatták. -írja a People.