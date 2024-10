Hajtóvadászat indult egy harci kutya után, mert megharapott egy nőt

Az állat belehalt a séta során elszenvedett sérüléseibe. A támadásban gazdája keze is megsérült, bár a sérülés vélhetően nem súlyos. A Lancashire-i rendőrség közölte, hogy

a testület az XL bullyra vadászik, miután gazdája a megrázó esetet követően az állattal együtt elhagyta a helyszínt.

A rendőrök letartóztattak egy 29 éves rossendale-i férfit, akit tévesen azzal gyanúsítottak meg, hogy szombaton hagyta, hogy kutyája elszabaduljon. A 29 éves férfit azóta óvadék ellenében szabadlábra helyezték, de a nyomozás folytatódik. A rendőrség szóvivője hozzátette:

Az erőfeszítések folytatódnak az XL bully felkutatására. Kérünk mindenkit, aki információval rendelkezik a hollétéről, vagy bárkit, aki szemtanúja volt a szerdai incidensnek, hogy lépjen kapcsolatba a rendőrséggel.

Az Independent által megszerzett exkluzív adatok nemrég kimutatták, hogy a kutyatámadások kilenc százalékkal nőttek Nagy-Britanniában annak ellenére, hogy az XL Bully kutyák tartása már nem engedélyezett az országban.

Az akkori miniszterelnök, Rishi Sunak bejelentését a fajtát érintő támadások sorozata váltotta ki, köztük az, hogy két kutya halálosan megharapott egy férfit a West Midlands-i Walsall közelében.

2023 februárjától bűncselekménynek számít az XL Bully fajta tartása Angliában és Walesben mentességi bizonyítvány nélkül.

Akinek ilyen kutyája van, annak többek között ivartalaníttatnia kell az állatot, mikrochippel kell ellátnia, és nyilvános helyen szájkosarat kell rá tenni és pórázon kell tartania.

Halálos kutyatámadás történt Angliában augusztusban is. A lancashire-i rendőrség közölte, hogy tisztjeik kénytelenek voltak lelőni a kutyát, mivel fennállt a veszélye a további támadásnak. Újabb halálos kutyatámadás történt a betiltott, XL Bully fajtájú kutya miatt az Egyesült Királyságban májusban is.

Az áldozatot saját lakásában támadták meg a kutyák.

A 19 éves Gilana Milner egy angliai állatmentő központban dolgozott, amikor egy 50 kg-os XL Bully fajtájú kutya rávetette magát és a földre rántotta. Hugo akkor támadta meg a lányt, amikor vizes tálat cserélt nála.

A hatalmas kutya a földre rántotta a nőt, szétmarcangolta a mellkasát és a lábát és a személyzetnek kellett lerángatni róla a kutyát.

Ahogy az Origo is beszámolt róla, döntöttek az óriási harci kutyák sorsáról a britek. Betiltott fajtájú kutyák marcangoltak halálra egy nagymamát Angliában. Az Origo is beszámolt róla, a sorozatos kutyatámadásokat követően a brit miniszterelnök az amerikai XL Bully kutyákat az emberekre nézve veszélyesnek nevezte. Tavaly novemberben pedig betiltották a fajta tartását. Idén januárban pedig Skóciában is betiltották ezt a veszélyes kutyafajtát.