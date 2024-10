Rengeteg halálos áldozata van a spanyol áradásoknak

Ahogyan arról az Origo beszámolt, súlyos katasztrófahelyzetet okozott a Fülöp-szigeteken a Trami trópusi vihar, a természeti csapásban már 26 ember halt meg. Áradások sújtják Dél-Szudánt is, több mint egymillió embert érint a katasztrófa. Nemrég arról is írtunk, hogy a közép-afrikai Csád valamennyi tartományában is intenzív áradásokkal küzdenek a heves esőzések miatt. A régió jelenleg legstabilabb állama óriási kihívással néz szembe. A Csád számára nyújtott nemzetközi segítségnyújtás egyik legfontosabb eleme az a humanitárius támogatás, amit Magyarország már korábban elindított, és amelyet az idén szeptemberi közlés alapján folytat a Hungary Helps programon keresztül.