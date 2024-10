Rekordméretű harcsát fogott a cseh sztárhorgász - fotó

"Fel kell rá készülnöd, hogy meghalhatsz horgászat közben" - mondta korábban Jakub Vágner. A National Geographic „Fish Warrior” című sorozatából ismert cseh tévésztár nem sokkal a rekordja után, ami egy 2,62 méteres harcsa volt, egy újabb gigantikus halat fogott - írja a Bild.

Az 2,52 méteres állattal szemben majdnem elvesztette a csatát Vágner, ez volt a legerősebb harcsa, amivel életében találkozott. A mai napig nem érti, mi történt valójában a vízen azokban a drámai percekben.

Aznap fel akartam adni.

"Fújt a szél, dobálták a hullámok a hajómat ide-oda, olyan volt, mintha tengeren lennék. A kicsi, felfújható csónakon horgászás közben a vízbe lógtak a lábaim. Aztán hirtelen megjelent ez az óriási hal, és megharapott!" - magyarázta a 42 éves horgász, aki úgy érezte, nincs esélye az állattal szemben.

Bár már több hatalmas halat fogott, ez már neki is túl nagy volt, helyi horgászok siettek a segítségére.

A férfiaknak együtt sikerült a partra vinni a halat. Miután megmérte és lefényképezte azt, visszaengedte a vízbe.

Vágner soha nem öli meg a horgára akadt halakat.

Érdekes eset történt nemrég a Leveleki Horgászparadicsomban: egy horgász szokatlan dolgokat fedezett fel a hal gyomrában, amikor feldarabolta az ételkészítéshez. A Hévízi-tóban egy új inváziós halfajt fedeztek fel, ami veszélyt jelenthet a tó őshonos fajaira. A szakemberek szerint a hal egy akváriumból kerülhetett a tóba.

Arról is írtunk, hogy emberre veszélyes halakat találtak a Sajóban. A nyári üdülési szezon elején az Origo arról számolt be, hogy olyan halfaj jelent meg a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyén, a horvátországi Isztriai-félszigeten, a Medulin-öbölben található Ceja sziget közelében, amely egy rendkívül erős mérget tartalmaz. A Lagocephalus sceleratus, közismert nevén a gömbhalfélék családjába tartozó ezüst csikóhal szervezetében tetrodotoxin nevű méreg található, amely súlyos egészségügyi problémákat, sőt halált is okozhat.