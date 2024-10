Az interneten közzétett, tévében bemutatott felvételen a ház hatalmas lángokkal ég. Mint kiderült, a tűz más épületekre is átterjedt, több ház össze is omlott. Ahogy írtuk, a tűzoltóknak órákig tartott megfékezni a lángokat, miközben a lakókat is próbálták kimenteni.

Kutyákat is bevetettek, hogy mindenkit megtaláljanak a tűzben.

A felvételt ebben a videóban találja:

Ahogy a Mirror írja, hatan kerültek kórházba a robbanás után. Az első órákban még arról beszéltek, hogy egy fiatal férfi válságos, de stabil állapotban van, míg a másik öt embert, négy felnőttet és egy gyereket azóta hazaengedtek. A legújabb hírek viszont már arról számoltak be, hogy ez a 30 éves férfi,

Jason Law végül nem élte túl a házrobbanást, ahogy egy kisfiú, a 7 éves Archie York sem.

"Nyomozunk, együttműködünk a partnereinkkel. Ez több okból is bonyolult és időigényes, nem utolsósorban azért, mert jelentős a kár. Mint mindig, most is arra kérnénk mindenkit, hogy ne találgasson arról, mi történt. Amint azt korábban már világossá tettük, és most is megismétlem, mindenképpen szeretnénk kideríteni és válaszokat adni önöknek azzal kapcsolatban, hogy mi történhetett. Emellett szeretném megköszönni a közösség folyamatos támogatását és együttműködést ezekben a tragikus időkben" - köztölte a nortumbiai rendőrségen dolgozó Darren Adams rendőrfelügyelő.

A robbanás okát vizsgálják, és amíg nem derítik ki, a házat körülvelő rendőrségi kordonokat sem fogják lebontani.

