Heti összefoglaló: kínai büntetővámok, veszélyben az EU versenyképessége, tarthatatlan zöldcélok

A korábban tervezett 0,3 százalékos növekedés helyett a német gazdaság a legújabb előrejelzések szerint 2024-ben stagnálni fog, miután az ígéretek ellenére a kormány nem tudott válaszolni a vállalatokat érő problémákra – írta a Bloomberg. Ez az eredmény újabb „veszteséges év” lenne a gazdaság számára, amelyet az ukrajnai háborút követő energiaválság után a gyenge kínai kereslet és az elektromos járműgyártásra való átállás lelassulása is a víz alatt tart. Ez a stagnálás a koalíciós kormány vereségének elismerése lenne, és újabb csapást mérne Olaf Scholz kancellárra, akinek a keze alatt a gazdaság az összeomlás szélére került. A Volkswagen autóipari óriás gyárbezárásai és az Intel által tervezett, 30 milliárd eurós keletnémet csipberuházásának elhalasztása is tovább növeli a gazdasági ellenszelet.

Marad a nyári emelt tarifa az autópályákon Horvátországban

Október 1-jétől is marad a nyári tarifa a horvát autópályákon – tájékoztatott a horvát autópályákat kezelő vállalat (HAC). Az autópályakezelő cég azzal indokolta a döntését, hogy 2012 óta nem emelt árakat. Ez idő alatt a karbantartási és építési költségek azonban jelentős mértékben megnőttek, ezért a vállalatnak korrigálnia kellett az útdíjakat a pénzügyi stabilitás biztosítása érdekében – közölte a HAC. A szezonális autópályadíjakat – amelyek tízszázalékos árnövekedést jelentenek a nyári hónapokban – először 2017-ben vezették be Horvátországban, de a megelőző négy évben a koronavírus-járvány, majd a gazdasági válság miatt nem alkalmazták. A vállalat most azonban úgy döntött: az idén július 1-je és szeptember 30-a között megszabott nyári tarifa október 1-jétől is érvényben marad.

Romba dőlhet az európai gazdaság jövőbeli versenyképessége.

„Káros és veszélyes a kínai elektromos autókra kivetendő büntetővámokról szóló európai uniós javaslat, Magyarország ezért erre határozottan nemmel fog szavazni” – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Geszten. Szijjártó Péter kiemelte, a tervezett EU-s büntetővámok ellentétesek az európai autógyártók érdekeivel, kockázatosak és veszélyesek rájuk nézve. Ezáltal a brüsszeli bürokraták javaslata az egész európai gazdaság szempontjából rendkívül kockázatos és rendkívül veszélyes.