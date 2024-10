Sokkoló: öt centiméteres hó esett Hawaiin - videó

Hawaiit sokan inkább a meleg időjárásáról, strandjairól és esőerdőiről ismerik, azonban előfordult már, de nagyon ritkán, hogy havazott az országban. A Mauna Kea hegy magasabban fekvő részein előfordult már hó a téli hónapokban. Most is a Mauna Kea 4207 méteres csúcsán havazott,

öt centiméter hó esett le múlt hét végén.

Teleszkóppal nem sokkal a hétfői napfelkelte után hófedte tájat lehetett látni, a hó viszont két nap alatt elolvadt.

A Mauna Kea a bennszülött hawaiiak szent hegye, de senki sem él a csúcsán. Egy évszázados történet szerint Mauna Kea az égi apa és földanya elsőszülött fia.

A száraz és tiszta légkör miatt csillagászok százai állítottak a hegy köré teleszkópokat. Az egyik Naprendszerünkön kívüli bolygóról is innen készítették az első képet.

Az Independent szerint mindeközben Japánban a Fuji-hegyen még nem esett hó, holott a 3776 méter magas aktív vulkán csúcsánál 130 éve általában október elején leesik az év első hava. A vulkán utoljára körülbelül 300 éve tört ki.

2021-ben készült egy lenyűgöző műholdas kép a Hawaii-sziget két vulkánjának lenyűgöző fehér csúcsairól. A mérések kezdete óta ez volt a második legnagyobb kiterjedésű hótakaró az Amerikai Egyesült Államok Hawaii államának a legdélibb és legnagyobb kiterjedésű szigetén. Amellett, hogy a műholdak gyönyörű képeket készítenek a hóról, felbecsülik annak mértékét is. A NASA Terra nevű eszköze a 2000-es év óta számítja ki az úgynevezett Normalized Difference Snow Indexet (NDSI), a hótakaró legpontosabb mérését. A Mauna Kea és a Mauna Loa NDSI-je általában február első hetében éri el a csúcsát.

Magyarországon is leeshet a héten az első hó. Hétvégén kifejezetten hűvös lesz, a Kőszegi-hegységben, akár havazás is előfordulhat. Múlt évben is nagyjából ilyenkor esett le az első hó, sőt az időjárás is a mostanihoz volt hasonló, egyik nap még rövidnadrágban lehetett járni, másnap pedig már havazott.