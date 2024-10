Az egész világra veszélyt hozhat a Közel-Keleten zajló háború

Izraeli légicsapás színhelye Bejrút egyik déli elővárosában

A Biden-kormányon belül, de még a régióban is meglehetősen megoszlanak a vélemények azzal kapcsolatban, hogy meddig lehet engedni az izraeli katonai műveleteket. Az amerikaiak egy része szerint most már hagyni kellene, hogy Izrael befejezze, amit elkezdett, mások viszont attól tartanak, hogy teljes káoszba borul a Közel-Kelet, esetleg még az amerikai hadseregnek is be kell avatkoznia. Eközben például Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek óvatosan közelítik meg a helyzetet. Ahogy a Middle East Institute (MEI) szakértője Ibrahim Al-Assil írja, számukra a legrosszabb forgatókönyv a nem állami szereplők, mint például a számukra komoly biztonsági kockázatot jelentő húszi lázadók megerősödése lenne.

A Hezbollah meggyengülése viszont eredményezhetné akár azt is, hogy a húszik kihasználják a helyzetet, és a nem állami szereplők vezetőivé lépnek elő a térségben.

Az Irán jelentette fenyegetéstől is sokan tartanak, bár Alex Vatanka, a MEI iráni programjának igazgatója szerint Izrael eddig is számos, Teherán által húzott vörös vonalat átlépett, mégsem tört ki a háború. Úgy gondolja, hogy Irán most azon lesz, hogy a proxyhálózata jelentős részét megtartsa. Egy esetleges nyílt háború Izraellel szemben az irányi közvélemény ellen menne, vagyis az egész ország destabilizálódhatna. Irán a partnerei segítségére sem számíthat, hiszen Kína és Oroszország a legjobb esetben is csak megfigyelnék az eseményeket az oldalvonalról, míg Izrael szövetségesei már bebizonyították, hogy harcolni fognak a zsidó állam oldalán. Azt is érdemes megemlíteni, hogy Irán számára az egyetlen valódi ütőkártya az atomhatalommá válás lenne, erről viszont úgy tűnik, hogy lekéstek, Izrael a légifölénye miatt gyorsan és módszeresen képes lenne elpusztítani ezen álmaik megvalósítására szolgáló létesítményeket.