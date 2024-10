Lelőttek egy kamaszt egy buszon Philadelphiában

Október 4-én este negyed 7-kor a philadelphiai rendőrök egy buszon történt lövöldözés ügyében intézkedtek, melyben egy kamaszfiú súlyosan megsérült.

A buszsofőr riasztotta az irányítóközpontot a lövöldözésről, amely azután továbbította az üzenetet a philadelphiai rendőrségnek, akik rövidesen kivonultak a helyszínre.

A buszon összesen 30 ember utazott, de csak a 17 éves fiatalt találta el a lövés. A nyomozók gyanúja szerint a lövés célzott támadás volt a tinédzser ellen, és közelről a busz hátuljába lőtték. A helyszínre érkező rendőrök legalább egy lövedékhüvelyt és vért találtak a buszon.

A 17 éves fiút a Temple Egyetemi Kórházba szállították, jelenleg kritikus állapotban van. A nyomozás eddigi adatai szerint az elkövetők

a lövöldözést követően egy ezüst színű, Kia típusú autóval menekülhettek el. A rendőrök rövid időn belül találtak egy környéken száguldozó kocsit, ami megfelelt a leírásnak, ezért üldözőbe vették a sofőrt.

A rendőrök egy PPD helikoptertől kaptak segítséget, miközben követték a kocsit, ami menekülés közben egy parkoló autónak ütközött.

A karambolt követően a sofőr kiszállt és elszaladt, a rendőrök azonban rövid időn belül elfogták és őrizetbe vették. A gyanú szerint a lövöldözésben részt vett egy másik ember is, aki még az ütközés előtt kiszállt a kocsiból, és elmenekült.

"Valószínűnek tartjuk, hogy lövöldözés történt a buszon belül, és lövések is dördültek a buszon kívül is. Jelenleg még igyekszünk mindent feltárni Ez egy aktív nyomozás, , melynek keretében a rendőrök a busz térfigyelő felvételeit is megvizsgálják"

- írták a rendőrök az általuk kiadott közleményben.

Fotó: X/CBS News

Tavasszal is lövöldözés volt egy philadelphiai buszmegállóban, melynek áldozata szintén egy tizenéves volt, aki bele is halt életveszélyes sérüléseibe. Nyáron pedig egy philadelphiai házibuliban tömeggyilkosságig feszült a hangulat. Legalább három ember meghalt, hetet pedig kórházba szállítottak súlyos sérülésekkel.

2022-ben egy Philadelphia belvárosában történt lövöldözésben szintén legalább 3 ember halt meg, további 11-en pedig megsebesültek. Tavaly februárban pedig egy iskolaudvar közelében történt lövöldözés Philadelphiában, melyben többen is megsérültek.