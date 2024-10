Kamilla királyné hatalmas tapsot kapott, miután szóra bírt egy papagájt

Kamilla királynőt Caesarral, egy kilencéves papagájjal fotózták le férjével tett ausztrál körútjuk során Sydneyben. A királyné addig szólítgatta a madarat, amíg az végül megszólalt, annyit mondott, hogy: "hello" - írja a Mirror.

Az emberek ovációval, hatalmas tapssal reagáltak.

A tömeg órákkal azelőtt összegyűlt a Sydney-i Operaház előtt, várták a királyi párt, akik előtte részt vettek egy bennszülött szertartáson, és kolbászt sütöttek egy hagyományos ausztrál barbecue-n. Károly király ellátogatott a melanoma kezelésének ausztrál központjába, ahol egy úttörő kezelésről számoltak be neki a szakemberek.

Georgina Long és Richard Scolyer professzorok bátornak nevezték Károly királyt amiatt, hogy nyilvánosságra hozza rákdiagnózisát.

A brit uralkodó királyként először járt Ausztráliában, annak ellenére, hogy a tengerentúli utak számát az orvosok korlátozták, az új-zélandi látogatást ki is hagyták az útitervből.

Queen Camilla's odd encounter with cute parrot amid Australia royal tour https://t.co/o0AQzv99mL pic.twitter.com/FsFoLzZn46 — The Mirror (@DailyMirror) October 23, 2024

Nemrég írtunk néhány hátborzongató rejtélyről a királyi családdal kapcsolatban. Arról is beszámoltunk, hogy Harry elköltözhet feleségétől. Sussex hercege és Meghan Markle portugáliában vásárolt egy villát, ami újabb pletykákat indított el, amelyek szerint a pár talán Európába készül visszatérni. A villa Harry unokatestvére, Eugénia hercegnő közelében található, ami sokak szerint nem véletlen. Ugyanakkor felmerült az is, hogy a pár külön utakon jár, Harry Európában, míg Meghan az Egyesült Államokban folytatná életét. Az is kiderült, hogy Károly király kisebbik fia hazugsággal vádolja Katalint és Vilmost, pedig szerette volna, hogy meg tudják oldani a Meghan Markle körüli nézeteltéréseket.

Harry herceg és a királyi család viszonya már évek óta feszült, főleg, hogy a férfi annak idején rengeteg negatív kritikát osztott meg a családjáról. Harry és Meghan 2020 márciusában felhagyott a brit királyi család magas rangú tagjaiként rájuk háruló hivatalos feladatok ellátásával, és első gyermekükkel, Archie Harrison Mountbatten-Windsorral együtt Kaliforniába költöztek. Sussex hercege a 2023-ban kiadott Spare című emlékiratában foglalkozott a Vilmos herceggel és Katalin hercegnével kialakult feszültségeikkel. Azt szerette volna, hogy meg tudják oldani a Meghan Markle körüli nézeteltéréseket. Még az esküvőjük napján is jelen volt ez a konfliktus, amelyet tovább súlyosbított, hogy Vilmosék állítólag összekeverték a névkártyákat az eseményen.