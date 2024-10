Kazahsztán is az atomra szavazott

Asztana, Elnöki Palota

Fotó: Hárfás Zsolt

A kazah forgatócsoport magyarországi látogatása során Pakson és környékén járt, ahol a térség országgyűlési képviselője, a Paksi Atomerőmű, a Paks II. Atomerőmű, Paks város önkormányzatának képviselői mellett szakértőként engem is megkérdeztek. Szó esett az atomerőművek biztonságáról, környezeti, társadalmi, gazdasági és műszaki kérdéseiről, aktualitásokról, valamint arról is, hogy egy atomerőmű megépítése, üzemeltetése milyen hatást gyakorolhat egy adott térségre. A forgatócsoport Paks mellett az erőmű közelében fekvő Gerjen településre is ellátogatott, ahol a helyi polgármester számolt be az atomerőmű és a Paks II. beruházás jótékony hatásáról a térség fejlődésére.

Kazahsztánnak számos atomerőmű-építésben érdekelt ország – Franciaország, Kína, Dél-Korea és Oroszország – ajánlja saját technológiáját.

Az új atomerőmű beruházási területe a Balhas-tó közelében lehet, a helyszín kiválasztása a nagy nemzetközi szervezetekkel együttműködve és egyeztetve történt. Tavaly ősszel a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szakértői is megerősítették: nincsenek olyan tényezők, amelyek kizárnák az adott telephelyet mint potenciális helyszínt.