Pénz miatt zsarolta az ismerősét az élő Ken baba

A 25 éves férfi, Jimmy Featherston már számtalanszor megmutatta a tévé nézőknek a hibátlan arcát és a szoláriumozott bőrét, valamint elárulta, hogy milliókat költött a tökéletes testére. Mindezt azért, hogy Barbie párjára, Kenre hasonlítson.

Az élő Ken babát most azonban arra figyelmezették, hogy börtönbe kerülhet. Ugyanis a férfiről kiderült, hogy 2024. augusztus 16. és 19. között. Featherston pénzt követelt az egyik ismerősétől, aki nem is tartozott neki.

A rendőrség zsarolás miatt nyomozást indított az ügyben, ezért az élő Ken babát bíróság elé állították, ahol bűnösnek vallotta magát, ezért óvadék ellenében szabadon engedték. De a tárgyalások folytatódni fognak a férfi ügyében és még többször meg kel jelennie a bíróságon.

A rendőség figyelmeztette Featherstont, ha elmulasztja bármelyik jövőbeli bírósági tárgyalást, akkor az szabálysértésnek minősül és börtönbe zárhatják. Emellett az óvadék egyik feltételei közé tartozott, hogy a férfi nem hagyhatja el az otthonát, valamint nem léphet kapcsoltba azzal az ismerősével, akit korábban megzsarolt.

A 25 éves férfi korábban több tévéműsorban is szerepelt, köztük az ITV This Morning című műsorában is, ahol elárulta, hogy rendkívül drága beavatkozások mellett a barnító injekció függőjévé vált. - írja a Mirror.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, nemcsak egy férfi döntött úgy, hogy kés alá fekszik amiatt, hogy úgy nézzen ki mint a híres Ken baba. Így tett Felipe Máximo is, aki mindent elkövetett azért, hogy hasonlítson Barbie hű társára, Ken babára. A brazil származású férfi attól sem riadt vissza, hogy sminkelje magát, sőt úgy öltözködött, akár a baba. Mindent megtett azért, hogy ő legyen a világon az egyetlen férfi, aki elmondhatja magáról, ő az egyetlen, aki tökéletes mása a játék figurának. Azonban számításai nem jöttek be, ugyanis nem tudott ebből megélni, és modell munkákat sem kapott már, így civil szakmát keresett. Jelenleg egy benzinkúton dolgozik Sao Paulóban, és annyira megváltozott, hogy szinte fel sem lehet ismerni. Ma már csak ritkán vállal fotózást, és a sminkeléssel is felhagyott, követői szerint pedig sokkal jobban néz ki most, mint pár évvel ezelőtt.