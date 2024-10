Letarolta a kikötőt Tunéziában a szaúdi herceg 35 milliárdos szuperjachtja - videó

Dokknak ütközött egy szaúdi herceg méregdrága szuperjachtja Tunéziában pénteken, hatalmas károkat okozva. A körülbelül 35 milliárd forintot érő Benetti luxusjacht a tunéziai Bizerte kikötőjének csapódott - írja a The Sun.

A Kingdom 5-KR nevű 1768 GT típusú szuperjacht orral ment neki a dokknak, aminek következtében a hajó kiment a partra.

Súlyos kár keletkezett a jachtban és a parton is.

A hajó nem tudott időben megállni

- mondta egy szemtanú. Nyomoznak az ügyben. A hajó tulajdonosa Al-Waleed bin Talal szaúdi herceg, korábban Donald Trumpé volt, aki 1988-ban Trump Princess-re nevezte át a jachtot.

Az olasz Benetti hajóépítő vállalat 1980-ban majdnem 100 millió dollárért vagyis majdnem 37 milliárd forintért építette meg a jachtot Adnan Khashoggi szaúdi milliárdos fegyverkereskedő kérésére, aki Nabilának nevezte el. Ezután lehetett látni az 1983-as James Bond-filmben, a Never Say Never Again-ben.

