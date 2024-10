Kim Dzsongun látogatása ismét félelemre ad okot

A KCNA hírügynökség beszámolója szerint Kim Dzsongun

megvizsgálta az ország biztonságával közvetlenül összefüggő stratégiai elrettentési műveletekhez szükséges eszközök készültségi állapotát, különösen a rakétaindító létesítményeket a több bázison tett látogatása során.

A hivatalos média által közzétett fotókon az látható, hogy a fekete bőrkabátot viselő vezető a Hvaszong-18 típusú, szilárd hajtóanyagú interkontinentális ballisztikus rakéták mellett áll, amelyek a legfejlettebbek Phenjan birtokában, és amelyeket az Egyesült Államok elérésére alkalmasnak tartanak.

A tájékoztatás szerint Kim Dzsongün méltatta a rakéták kulcsszerepét a nemzeti elrettentésben, mondván, hogy az amerikai atomfegyverek egyre nagyobb fenyegetést jelentenek országa biztonságára.

Észak-Korea nemrég felrobbantotta a Dél-Koreával összekötő útjukat a határ menti demilitarizált övezet ellenőrzése alatt álló részén. A lépésre a dél-koreai hadsereg figyelmeztető lövésekkel válaszolt.

A robbantások előzménye, hogy Phenjan állítása szerint Dél-Korea pénteken Észak-ellenes politikai propagandaanyagokat szétszóró drónokat reptetett az észak-koreai főváros légterébe.

Kim Dzsongün 2024. október 7-én

Fotó: AFP

Habár Szöul nem ismerte el, hogy drónokat küldött volna északra, arra figyelmeztette Phenjant, hogy súlyos választ ad arra, ha polgárainak biztonságát veszélyezteti. Phenjan a múlt héten jelentette be, hogy

teljesen elvágja az országot Dél-Koreával összekötő utakat és vasútvonalakat,

és megerősíti a határ saját oldalán lévő területeit válaszul a dél-koreai hadgyakorlatokra és az amerikai stratégiai nukleáris eszközök gyakori megjelenésére a térségben. Az állami média szerint az intézkedések célja a nemzetbiztonság védelme és a háború megelőzése, noha az jelentős katonai őrizet alatt álló határzónában már évek óta nem zajlott forgalom a két ország között.

Közben a betongyártás fontos alapanyagául szolgáló homokot termelnek ki Észak-Korea egyik legfontosabb folyójának partjairól. A homokból jut Kínába is, így az Észak-Kórea az ellene érvényben lévő szankciókat megkerülve juthat értékes devizához. Az is kiderült, hogy Oroszország Észak-Koreától kapja az Ukrajna elleni háborúhoz szükséges tüzérségi lövedékeinek felét. Észak-Korea legalább 10 ezer tengeri konténert küldött Oroszországba, amelyekben akár 4,8 millió tüzérségi lövedék is lehetett. Arról is beszámoltunk, hogy Észak-Korea gyönyörű orosz nőkkel reklámozza strandjait. "Ez nem éppen a Club Med, de Észak-Korea azt akarja, hogy látogassa meg" - írja a New York Post a közelmúltban megjelent, állami tulajdonban lévő Korea International Travel Company hirdetése kapcsán.