Károly király és Kamilla királyné múlt héten érték el négy napos samoai látogatásuk végét, amely során a Brit Nemzetközösség történelmi csúcstalálkozóján is részt vettek. Az esemény fontos pillanat volt Károly király számára, hiszen itt tartotta meg első jelentős beszédét, amelyben a Nemzetközösség múltjának fájdalmas vonatkozásait is érintette.

A király a Nemzetközösség államfőinek találkozóján (CHOGM) arra kérte a résztvevőket, hogy tekintsenek vissza a történelemre, és tanuljanak a múlt hibáiból.

„Nem változtathatunk a múltunkon, de elkötelezhetjük magunkat amellett, hogy szívvel-lélekkel tanuljunk annak tanulságaiból, és keressük azokat az alkotó megoldásokat, amelyek segítenek megírni a mai egyenlőtlenségek történetét"

– mondta.

A beszéd megdöbbentette a hallgatóságot, akik között voltak olyan vezetők, akik egyértelműen megfogalmazták követeléseiket: pénzügyi jóvátételt a rabszolgaságért, amelyet egyes történészek a Brit Nemzetközösség "múltjának szégyenfoltjának" neveznek. Károly azonban kitérő választ adott.

Hangsúlyozta, hogy nem a múlt pénzügyi megítéléséről, hanem inkább a közös történelmi tudat és megértés fontosságáról szóljon a diskurzus, amely útmutató lehet a jövő generációi számára.

A látogatás során a király és a királyné meglátogatták Siumu faluját. Itt különleges szertartás keretében köszöntötték őket a helyiek, akik a Brit Nemzetközösség zászlóit lengették, és kék és piros színekben díszítették a falut. A falubeli ceremónián Károly egy pohár tradicionális kava italt is megízlelt, amit kókuszcsészében kínáltak neki. A falu főnöke tiszteletteljes szavakkal emlékeztette a királyt, hogy édesapja, Fülöp herceg is ellátogatott ide korábban, és kifejezte örömét, hogy Károly király most folytatta ezt a hagyományt.

Mindig elkötelezett maradok e térség iránt, és remélem, elég hosszú ideig élek ahhoz, hogy visszatérhessek és újra találkozhassunk

– mondta a király búcsúzóul, mielőtt ő és Kamilla felszálltak a visszaútra induló gépre.