Hatalmas széllökésekkel, árvizekkel és földcsuszamlásokkal érkezik Európába a Kirk hurrikán

Az Euronews Green Lars Lowinski okleveles meteorológussal készített interjút. Aki elmondta, hogy épp, hogy elvonult a Helene hurrikán, de újabb veszély fenyegeti az amerikaiakat és Európa felé is megindult egy hurrikán.

A Kirk hurrikán

Míg a Milton hurrikán az Egyesült Államokat fenyegetei, addig valószínűleg alig vagy egyáltalán nem lesz hatással Európára, egy másik vihar azonban - a Kirk hurrikán - az európai kontinens felé tart. A trópusi viharrá szelídült hurrikán, a héten lecsap és jelentős károkat és fennakadásokat okozhat majd Európában. A Kirk valószínűleg szerda hajnalban ér majd partot Észak-Portugáliában és Északnyugat-Spanyolországban. Kedd estétől kezdve erős széllökésekre és heves esőzésekre figyelmeztetett a szakértő.

A vihar fő vonulata szerdán kora reggel fog áthaladni a partmenti területek felett, 100-130 km/órás széllökésekkel, de a magasabban fekvő területeken akár 145 km/órás körüli széllökések is lehetnek

- mondja Lars. A szakértő szerint 100-150 mm közötti csapadékmennyiség fog esni 24-36 óra alatt Északnyugat-Spanyolország egyes részein, ami szintén jelentős problémákat okozhat. A vihar szerda este vagy csütörtök hajnalban éri majd el Franciaországot, csütörtökön pedig Németországot. Lars arra is figyelmeztet, hogy a heves esőzések veszélyt jelentenek majd Franciaország középső és északi részén és elképzelhető, hogy Belgiumban és Németországban is 100 mm-t meghaladó eső fog esni.

A heves esőzések villámárvizekhez és áradásokhoz vezethetnek, a hegyvidéki területeken pedig földcsuszamlások is előfordulhatnak

- mondja. A szakértő szerint a Kirk órákon át tartó heves esőzéseket és erős szelet okozhat az Egyesült Királyság egyes részein is - de egyelőre nem tudni pontosan, hogy mekkora terület lesz érintett.

Ex-Hurrikan #KIRK bringt neben Wind auch ordentlich #Niederschlag mit sich. In den westlichen Mittelgebirge sind örtlich bis zu 100 Liter pro Quadratmeter möglich. Eine größere flächendeckende Hochwasserlage steht aber nicht an. /V pic.twitter.com/IzfKGLN9bk — DWD (@DWD_presse) October 8, 2024

A Météo-France előrejelzése szerint a Kirk hurrikán poszttrópusi ciklonná gyengülve óránkénti 150 kilométeres széllökésekkel, szerda hajnalban ér majd partot Franciaországban. Rövid idő alatt akár egy hónapnyi csapadék - 90 milliméter - is eshet majd. Északnyugat-Franciaország nagy részén már sárga riasztás van érvényben, míg Marseille-től a luxemburgi határig eső- és árvízriasztás van érvényben - írja a Bloomberg. A heves esőzések jelentős károkat okoznak a francia mezőgazdaságban, mivel késik a kukorica betakarítása és a búza vetése is, amelyek már így is elmaradtak a szokásos ütemtől.