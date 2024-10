Hős kutya mentette meg gazdája életét Washingtonban

A kutyát szeptember 25-én egy távoli erdős területen az úttesten ülve vette észre egy rendőr, aki hiába próbálta meg beültetni a járművébe, nem járt sikerrel - közölte a Stevens megyei seriff hivatala.

A rendőr elhatározta, hogy haza juttatja az elkóborolt állatot, így elkezdte keresni a kutya gazdáját. Gita továbbra is az úttesten feküdt, a rendőrnek az a megérzése támadt, valami nincs rendben - írja a The New York Post.

A kutya egyszercsak elindult egy jelöletlen úton az erdőben, a rendőr pedig követte, így jutottak el a bajba jutott gazdához, aki a földön feküdt és segítségért kiáltozott- számolt be az Aol.

A 84 éves férfi elesett, megsérült a lába, és súlyos következményekkel kellett volna szembenéznie, ha nem találják meg

- közölték a hatóságok, hozzátéve, hogy a férfinak más, kezelést igénylő egészségügyi problémái is voltak. Gita azonban megmentette az életét - írja a The Taiger.