Bizarr, új módszer az öregedés ellen: egyes férfiak lazac spermáját injekciózzák az arcukba - videó

Egyre többen érdeklődnek az eljárás iránt, különösen azután, hogy Kim Kardashian a valóságshow-jában beszélt saját élményeiről. A különös kezelés során lazac DNS-t, amely spermából nyerhető ki, injekcióznak az arc különböző területeire, például a szem alá. Bár szokatlannak tűnhet, Dr. Pat állítja, hogy az eredmények lenyűgözőek.

Azok, akik átestek a kezelésen, arról számolnak be, hogy a finom ráncaik csökkentek, bőrük ragyogóbbá vált, és összességében fiatalosabb megjelenést kaptak.

A varázslat a lazac DNS kollagéntermelést serkentő hatásában rejlik.

Fotó: Science Photo Library via AFP

A kezelés segíthet lassítani a bőr öregedési folyamatát. Nem tudjuk megállítani a természetes öregedést, de mindenképpen késleltethetjük ilyen kezelésekkel - mondta Dr. Pat.

A 30-as éveinkre a kollagéntermelés csökkenni kezd, és ez az eljárás segít serkenteni a bőr sejtjeit, hogy több kollagént termeljenek. Az emberek gyakran fiatalabbnak érzik magukat ennek eredményeként.

Dr. Pat azt is elmondta, hogy jelentős érdeklődést tapasztalt a férfiak körében is.

Korábban kihívás volt, hogy a férfiak érdeklődjenek az ilyen kezelések iránt, de ez mostanra megváltozott. Az, hogy férfiakat látunk a TikTokon, az Instagramon és a valóságshow-kban, ahogy odafigyelnek a bőrükre, segített lebontani a férfiak arcápolásával kapcsolatos előítéleteket. Mostanra a vendégeink több mint fele férfi, ami szokatlan az esztétikai iparban.

A férfiak körében is egyre nő az érdklődés.

Fotó: Science Photo Library via AFP

Egy elégedett ügyfél, a 27 éves Tommy Davison, aki egy forgalmas manchesteri étterem vezetője, éppen a harmadik kezelésén van túl Dr. Patnél. Tommy, aki augusztus közepén fejezte be legutóbbi kezelését, így nyilatkozott:

Sokáig dolgozom, korán kezdek, ami hatással van az alvásomra és a bőrömre. Fáradtnak és dehidratáltnak tűnt a bőröm, és amikor először hallottam a Vitaran polinukleotidokról, szkeptikus voltam, különösen azért, mert már más bőrfiatalító kezeléseket is kipróbáltam korábban. De miután utánanéztem az eljárásnak, és videókat néztem róla az Instagramon és a YouTube-on, úgy döntöttem, kipróbálom.

A kezelés után Tommy lelkesen mesélte, hogy a bőre sokkal hidratáltabb lett, és rengeteg bókot kapott. A kezelés ragyogóbbá tette a bőrét, és a leglátványosabb javulást a szeme alatt tapasztalta, ahol korábban sötét karikái voltak az alváshiány miatt - számolt be róla a Mirror.

Rengetegen megosztották a kezeléssel kapcsolatos tapasztalataikat a TikTok-on is, egy fiatal hölgy csodálatos eredményeket ért el a pattanásaival. Az általa közzétett videót itt megtekintheti:

Dr. Pat, aki közel három évtizedes tapasztalattal rendelkezik fogorvosként, és a nem sebészeti esztétikai eljárásokra szakosodott, elmagyarázta, hogy a technika során tisztított és sterilizált polinukleotidokat injekcióznak a bőrbe, amelyek lazac vagy pisztráng spermájából származnak.

A doktor elmagyarázta, hogy ezek a polinukleotidok serkentik a fibroblaszt sejteket, hogy fokozzák a kollagéntermelést, növeljék a bőrsejtek megújulását, és javítsák a bőr rugalmasságát.

Ez segít a ráncok kezelésében, javítja a bőr hidratáltságát, és még az aknét és hegeket is képes kezelni. A kezelés csökkenti a hiperpigmentációt, a bőrpírt és a rozaceát is, mivel hatással van a bőr melanocitáira, ami egyenletesebb bőrszínt eredményez.

Bár az arckezelés nagy sikert aratott a páciensek körében, Dr. Pat szerint ezek a csodás termékek a test bármely bőrfelületén képesek kifejteni hatásukat.

