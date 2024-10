Letartóztatták a késes férfit, aki a Lengyelországból Svédországba közlekedő komp indulását akadályozta

A férfi a rendőrségi közlemény szerint feltehetőleg a svédországi Trelleborgból érkezett Swinoujsciébe szombat este. A komp fedélzetén, a magasban rögzített, nehezen megközelíthető mentőcsónakba mászott fel, és nem volt hajlandó távozni. Indítékát egyelőre nem közölték.

Vasárnap este a rendőrségi tárgyalóknak sikerült rábeszélniük, hogy szálljon ki a csónakból, majd őrizetbe vették.

Jelenleg orvosi vizsgálat alatt áll – közölte az RMF FM rádióval Miroslawa Rudzinska rendőrségi szóvivő.

A média vasárnap arról számolt be, hogy a férfi pszichés zavarokkal küzd, és kést tart magánál. Az RMF FM szerint nem fenyegetőzött a késsel.

Po 26 godzinach negocjacji mężczyzna który wszedł do szalupy ratunkowej cumującego w Świnoujściu promu Nils Dacke (kursuje na linii Świnoujście-Telleborg) i groził samobójstwem oddał się w ręce funkcjonariuszy.



Ze względu na sytuację prom nie mógł wczorajszej nocy opuścić portu… pic.twitter.com/rCpVQieTQt — Kamil Całus (@KamilCaus) October 6, 2024

A komp, amelyen a férfi tartózkodott, vasárnap hajnalban indult volna Swinoujsciéből Trelleborgba. A menetrend szerinti járatra várakozó több száz utast végül egy másik, vasárnap délután induló kompra irányították át.

Európa-szerte egyre több a késes támadás

Európában az utóbbi időben megnőtt a késes támadások száma, ami aggasztja a társadalmat. Az egyre rosszabb közbiztonság oka a példátlan méretű illegális migráció. Augusztusban késekkel fenyegetőzött egy férfi Németországban, a rendőrség agyonlőtte.

Hárman meghaltak, többen pedig megsebesültek a németországi Solingenben is egy késes támadásban. A szemtanúk szerint arabnak kinéző késes támadó válogatás nélkül támadt az ünneplőkre, még szombaton őrizetbe is vették.

Arról is írtunk, hogy egy férfi három emberre támadt rá az egyik manchesteri kisvárosban is. Az áldozatok közül egy nő a helyszínen meghalt, míg két másik életéért a kórházban küzdöttek, köztük egy gyerekéért. A támadás után egy fiatal férfit tartóztatott le a rendőrség. Késsel támadtak meg egy lelkészt Írországban is augusztusban.