Isten fiának hitte magát egy férfi, és leszúrta a szomszédját, akit démonnak gondolt

A 42 éves Jerry Gelpi 2021. február 8-án megölte a szomszédját, Charles Davist. A szomszéd korábban targoncavezetőként dolgozott, de éppen a COVID miatt volt otthon, és annyira legyengült, hogy oxigénpalackra volt kötve, így rendkívül kiszolgáltatott állapotban volt. Ekkor Jerry Gelpi besurrant a felette lévő szomszédja lakásába, és megtámadta őt a fürdőszobában. A támadás közben nyakon szúrta a szomszédját, ekkor szakadt le a mosdókagyló a falról.

A hatóságok szerint a szomszédot meglökték vagy beleesett a fürdőkádba, és ekkor szúrta meg legalább 16 alkalommal késével a támadó.

A gyilkos ezután kezet mosott, majd visszatért a lakásába. Azért, hogy ne derüljön ki, hogy ő ölte meg, kidobta a véres ruháját, kését pedig a Mississippi folyóba dobta. Az ügyészség szerint a szomszéd lánya másnap reggel találta magzati pózban a fürdőkádban édesapját. Kiderült, hogy a férfi pénztárcája is eltűnt. A nyomozás során a támadó DNS-ét megtalálták a meggyilkolt szomszéd körme alatt és a konyhai csapon is, illetve megtalálták a korábbi internetes kereséseit, amik késes verekedésekről, emberek veséjébe, szívébe és tüdejébe szúrásról szóltak.

A férfit életfogytiglani plusz 40 év börtönbüntetésre ítélték gyilkosságért.

A támadó nem értett egyet a döntéssel, ugyanis azt állította, hogy ő Isten fia, és a „tapasztalatai szerint a legerősebb démon volt” a szomszédja, ezért ölte meg.

"Ön azzal vádolta meg a szomszédot, hogy ő a démon. De Ön volt az egyetlen démon ezen a napon. Oda megy, amit megérdemel" - mondta a bíró.

Fotó: Facebook

Korábban is beszámoltunk könyörtelen gyilkosságokról, egy férfi dühből lemészárolta az egész családját, miután többször is kirúgták a munkahelyéről egy pornóoldalon kötött ki és családja minden pénzét elköltötte ott. Amikor az apa rájött, hogy mire költi fia a család pénzét, eltiltotta a számítógéptől, ezért a fiú annyira ingerült lett, hogy lelőtte az apját, anyját és a testvérét is.

Trowbridge-ben meggyilkoltak egy házaspárt és a kutyájukat az otthonukban. A rendőrség egy puskát is talált az ingatlanban. A házaspár lánya becsengetett a házba, és miután nem válaszoltak a szülei, benyitott. Szülei holttestét a hálószobában találta meg, mindkettejük fején lőtt sebbel.