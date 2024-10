Lenyelt mágnes miatt halt meg egy gyerek Oroszországban

A hároméves gyerek otthon játék közben nyelt le egy mágnest, miközben felügyelet nélkül hagyták.

Az esetet követően súlyos állapotban volt, sürgősen kórházba szállították, de közel egy hét után sem sikerült stabilizálni a kisgyermek állapotát, aki végül meghalt.

- írja a Magyar Nemzet.

Az orvosok akut bélelzáródást, perforációt, hashártyagyulladást és idegen tárgyakat diagnosztizáltak a gyomorban.

Gondatlanságból elkövetett halál okozása miatt indított büntetőeljárást a rendőrség.

Ahogy az Origo is beszámolt róla, veszélyes trend terjed az interneten: mágnesgolyókkal imitálják a nyelvpiercinget. A veszélyes trend miatt eddig már öt gyerek került kórházba. Pár éve arról számoltunk be, hogy 23 mágnest nyelt le egy hatéves gyerek, ő napokig hányt. A mágnesek otthoni használata amúgy hasznos is tud lenni.