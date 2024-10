Tovább szárnyal a magyar gazdaság, a következő években is kimagasló teljesítmény várható

Az Európai Bizottság előrejelzése szerint Magyarországon tovább folytatódik a gazdasági növekedés. A tavalyi év után idén, illetve 2025-ban is kimagasló teljesítményre van kilátás, akkora a gazdasági növekedés mértéke elérheti a 3,5 százalékot.

Mint ismert, a turisztikai szektor, amely 400 ezer család megélhetését biztosítja és egyben a GDP több mint 12%-át is adja. A nyáron közel 7 millió vendéget fogadtak a magyar szálláshelyek, ami 8,6%-kal magasabb még a tavalyi rekordévinél is. De csúcsok dőltek meg az év első nyolc hónapjában is: az országos vendégforgalom a tavalyit közel 11%-kal múlta felül, Budapesten pedig még ennek is a kétszeresével, több mint 22%-kal bővült.

A turizmus minden bizonnyal jövőre is húzóágazat lehet, erre reflektálhat, hogy 2025-ben bővülés tekintetében Magyarország a teljes unión belül a harmadik helyen végezhet.

Emellett az is látható, hogy az EU-s átlagnál is jobban teljesít az ország a gazdasági növekedés tekintetében, idén 1,4 százalékkal, jövőre pedig várhatóan 1,9 százalékkal haladjuk meg az EU-s átlagot.

Az inflációt is sikerült letörnie a nemzeti kormánynak, augusztusban már hároméves mélypontra került. Nagy Márton ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a kormány már a tavalyi év folyamán sikeresen letörte, majd tartósan alacsony szintre szorította vissza a háborús helyzet és a szankciók miatt megugrott inflációt, amelynek mintegy 80 százaléka kínálat oldali volt.

Az Európai Bizottság előrejelzése is ezt támasztja alá, hiszen szerintük idén 4,1 százalékra mérséklődik, jövőre 3,7 százalékos szintre esik vissza, míg 2026-ra már az ideális 3 százalékos célhoz közelít majd.

Az infláció alacsony szinten tartása érdekében, a Kormány továbbra is fenntartja az olyan célzott és hatékony intézkedéseket, mint az online árfigyelő rendszer, amely 2023. július 1-je óta jelentős mértékben hozzájárul a kiskereskedelmi verseny élénkítéséhez és az infláció kontrol alatt tartásához.

A munkaalapú társadalom által jelentett sikerek is egyre inkább látszanak. A szomszédunkban zajló háború ellenére 2023-ban a munkanélküliségi ráta Magyarországon 2 százalékponttal alacsonyabb volt az EU-s átlagnál. Orbán Viktor nemrég úgy fogalmazott, hogy mikor átvették a kormányzást 2010-ben, óriási volt a munkanélküliség, ma viszont mindenkinek van munkája, sőt, több álláshely van ma, mint amennyi dolgozni tudó és akaró magyar ember. Szerinte Magyarországnak jól fegyelmezett és képzett munkásai vannak, ez pedig hozzájárul a gazdasági növekedéshez.