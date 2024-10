Magyar Péter állva tapsolt az ukrajnai háború folytatásának

Magyar Péter a kampánya alatt még azt hazudta, hogy nem lesz Brüsszel alázatos szolgája, emellett pedig korábban a mentelmi jogot is szívesen eltörölte volna. A diszkópolitikus viszont most szorult helyzetbe került és csak a mentelmi jog menti meg attól, hogy felelnie kelljen egyre halmozódó bűneiért. Most végleg bebizonyosodott, hogy Magyar bármit képes megtenni azért, hogy továbbra is meneküljön a felelősségvállalás elől, ehhez még a hírhedt hungarofób Manfred Weberrel is hajlandó szövetkezni. Strasbourgban be is mutatta, hogy bármeddig képes elmenni önmaga védelmében, ha kell, akkor még Magyarországot is belesodorja a háborúba.

Ennek ékes bizonyítéka, hogy Magyar állva tapsolta meg Ursula von der Leyen Magyarországot és 1956-ot gyalázó beszédét, amelyben az Európai Bizottság elnöke arról is beszélt, hogy még több fegyvert kell küldeni Ukrajna számára.

Amíg Magyar Péter tapsolt, addig Orbán Viktor megvédte hazáját a példátlan támadással szemben. A miniszterelnök kiemelte, hogy a bizottság régebben egy semleges testület volt, most viszont a patrióták elleni támadást folytat a bizottság elnöke.

"Minden analógia és összehasonlítás 1956 és Ukrajna között teljesen fals dolog, és ezt határozottan visszautasítom" - szögezte le a kormányfő.

Ahogy megírtuk, Orbán Viktor korábban arról beszélt, hogy Ursula von der Leyennek is köszönhetően az Európai Unió meggondolatlanul, téves számítások alapján és elhibázott stratégiával vágott bele a háborúba. A miniszterelnök szerint amennyiben győzni akarunk, a mostani vesztes stratégiát meg kell változtatni. A magyar álláspont szerint a háborúban kell hogy legyen diplomáciai tevékenység, kommunikáció, direkt vagy indirekt kapcsolattartás. Amennyiben ezt elmulasztjuk, akkor egyre többen halnak meg.

Ennek a konfliktusnak ezzel a stratégiával nem lesz megoldása a harctéren. Ezért javaslom, hogy álljanak inkább a béke mellett. Érveljünk a tűzszünet mellett, és csináljunk egy másik stratégiát, mert ezen mindannyian rajta fogunk kapni" - szögezte le.

Ezzel szemben Magyar Péter folytatni akarja a vesztes stratégiát és fejet hajt Brüsszel előtt a mentelmi joga megtartása érdekében, további katonai segítséget és még több pénzt akar Ukrajnának biztosítani, ráadásul az ezzel kapcsolatos kijelentéseket még állva is tapsolja. Eközben a valóság az, hogy von der Leyen javaslata csak a háború elnyújtásához vezet és eszkalálja a helyzetet. Az egyetlen megoldás az azonnali tűzszünet és a béketárgyalások megkezdése.