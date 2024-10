Magyar Péterék bevallották: kötelező követniük a magyarellenes Manfred Weberéket

Segítették felkészülni a Néppártot a múlt szerdai EP-vitára

Tarr Zoltán beszélt arról is, hogy bizonyítaniuk kell, tehát igyekeznek viselkedni, „kedvesek vagyunk, azt gondolom, meg aranyosak is, de hogy azért még jelentősen egy megelőlegezett bizalom van az irányunkban”. Felidézte ugyanakkor, hogy a múlt szerdai strasbourgi vita kapcsán nagyon hálás a Néppárt mindazért a segítségért, amit eddig Magyar Péter pártjától kaptak annak a megértésében, hogy „ki is Magyarország miniszterelnöke”.

Elvárások: háború-, migráció- és genderpárti politika

Az interjúban elhangzottak is egyértelműen bizonyítják, hogy Magyar Péter és pártja mindent végrehajt, amit az Európai Néppárt és annak vezetője, Manfred Weber megkövetel. Nem véletlen, hogy múlt szerdán – percekkel azelőtt, hogy Orbán Viktor felszólalt a strasbourgi EP-ülésen – Magyar közös sajtótájékoztatót tartott Weberrel. Aztán az ülésteremben állva tapsolta meg Ursula von der Leyen bizottsági elnököt, aki a felszólalásában durva támadást intézett a magyar kormányfő ellen és Ukrajna további pénzügyi, katonai és politikai támogatása mellett tett hitet.

De nézzük, mit is jelent a Manfred Weber által irányított néppárti politika Európára és benne Magyarországra vonatkozóan, amire Magyar Péter és pártja hűségesküt tett.

A múlt heti EP-vitában is világosan kirajzolódott, hogy a néppárti politikusok továbbra is a háborúpárti álláspontot képviselik; Weber odáig ment, hogy Orbán Viktor békemisszióját is kétségbe vonta, szerinte az a háború meghosszabbítását szolgálta. Az sem kérdés, hogy a Néppárt kiáll az elhibázott bevándorláspolitika mellett, aminek alappillére a migránstáborok építése, valamint az illegális bevándorlók kvóták szerinti elosztása a tagállamok között.

A Weber-féle politika része a genderideológia támogatása is, tehát a Tisza Pártnak ebben is teljesítenie kell az elvárásokat.

A miniszterelnök múlt pénteken a Kossuth rádióban beszélt bővebben a strasbourgi ülés kapcsán arról, hogy Ursula von der Leyen és Manfred Weber bejelentették, meg akarják buktatni a magyar kormányt, és a kívánatos utódokat is megnevezték. Egy ilyen változás a néppárti elvárásokból következően többek között azt eredményezné, hogy Magyarországnak be kellene szállnia a háborúba Ukrajna mellett, támogatnia kellene a brüsszeli migrációs politikát, teret kellene adnia az LMBTQ-propagandának, ami együtt járna a gyermekvédelmi törvények eltörlésével, illetve a gazdasági hidegháborúban is részt kellene vennünk – fogalmazott Orbán Viktor.