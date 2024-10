Félkezű majom próbált betörni egy házba

A helyi lakos észrevette, hogy majom mászik be az udvarára és egyből videózni kezdte. Feltűnt neki, hogy a majom egy karja hiányzik. Ekkor eszébe jutott, hogy már látta korábban ezt az állatot, mivel egy ugyancsak félkezű majom támadott meg rendőrt korábban.

Tovább videózta az állatot, ami agresszívan viselkedett a kertben.

Ezek után odament az üvegajtóhoz és megpróbálta beütni az üveget.

Amikor rájött, hogy nem fogja tudni betörni az ajtót, ellopott egy retket majd elmenekült.

A helyi hatóságok felhívták az ott élők figyelmét, hogy maradjanak távol az állattól, és tegyenek bejelentést arról, ha látják – írja a Daily Star.

Ahogy korábban megírtuk, nyáron, az egyik nagy-britanniai állatkertben egy családapa lecsatolta a műlábát a csimpánzok kifutójánál, és azt mutogatta a látványtól megvadult majmoknak. A hozzá legközelebbi csimpánz ettől teljesen ledöbbent, majd hirtelen hátrébb is ugrott, ahol megdermedve próbálta feldolgozni a látottakat. Néhány másodperccel később aztán egy idősebb társa közelebbről is szemügyre vette a műlábat. Végül a fiatalabb heves ordítozásba kezdett, amivel odacsődítette a többieket is, akik továbbra is hitetlenkedve nézték a lábát lóbáló férfit. Ezután elkezdték rugdosni a plexit, szalmát hajigáltak, majd egymást kergették.

A csimpánzokat a legintelligensebb állatok között tartjuk számon, érzelmi intelligenciájuk, valamint reakciójuk nagyban hasonlít az emberekéhez is. Így aztán nem csoda, hogy egy meglepő dolog láttán hozzánk hasonlóan ők is elcsodálkoznak.

Bár az emberek számára szörnyen visszataszító a megjelenésük, a hím nagyorrú majmok (Nasalis larvatus) az orrukat használják arra, hogy párjuknak udvaroljanak, mind a hangok, mind a vizuális vonzerő révén.

A Balin található Ubud Monkey Forestben készítették azt a ritka felvételt, ahol a személyzet gyakran játszik az ott élő majmokkal, és néha még az ételt is megosztják velük. A videón látható férfi a szájába tette az élelmet, a majom pedig kivette azt onnan.