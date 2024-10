Gyorsan terjed a világ egyik legveszélyesebb vírusa, Hamburgban lezártak egy pályaudvart

Szerda délután a mentőszolgálat lezárta a hamburgi főpályaudvar négyes peronját, miután jelentések szerint két utas influenzaszerű tüneteket produkált a Frankfurtból induló vonatút során.

A Hamburger Morgenpost szerint az utasokat - egy 26 éves orvostanhallgatót és barátnőjét - azonnal a trópusi betegségekre szakosodott Eppendorfi Egyetemi Kórházba szállították további kivizsgálásra, miután a főiskolai hallgató hányni kezdett.

Amint az Origo korábban beszámolt róla,

felmerült a gyanú, hogy Marburg-vírussal fertőződhettek meg, a két utas ugyanis Ruandából érkezett vissza Németországba

- írja az Economic Times.

Hamburg station virus scare on high-speed train https://t.co/WXwRy7pdzO — BBC News (World) (@BBCWorld) October 2, 2024

A helyi hatóságok csütörtökön délután közölték,

a Marburg-vírus gyanújával kórházba szállított két személy vizsgálati eredménye negatív lett,

nem ez a vírus fertőzte meg őket.

Az orvostanhallgatót - aki külföldi betegek kezelése során kapcsolatba került egy fertőzöttel - a 21 napos lappangási idő végéig továbbra is elkülönítve megfigyelés alatt tartják a kórházban. Ezt követően otthonában kell elkülöníteni, és az egészségügyi hivatal felügyelete alatt tartani - közölték a hatóságok.

Kísérőjét a hétvégén szintén megfigyelik az orvosi központban.

Gyorsan terjed a Marburg-vírus Ruandában

A kelet-afrikai országban kitört a Marburg-vírus, és legfrissebb információk szerint már 11 halálos áldozata van - adta hírül a ruandai egészségügyi minisztérium csütörtökön. A kormány szeptember 27-én jelentette be a betegség megjelenését, majd egy nappal később már hat halálesetről számoltak be.

Ruandában továbbra is kutatják a mostani fertőzés eredetét, a kórt először egészségügyi intézményekben kezelt betegek körében észlelték. A ruandai kormány legfrissebb bejelentése szerint eddig összesen 36 embert azonosítottak az ebolához hasonló Marburg-vírus fertőzöttjeként, közülük 25 pácienst helyeztek karanténba.

A helyi egészségügyi hatóságok eddig legalább 300 kontaktszemélyt is azonosítottak, és közülük is többeket karanténba helyeztek. Egyúttal tájékoztatták a helyi lakosságot, hogy a fizikai érintkezés kerülésével megfékezhető a vírus terjedése.

A vírus lázat, fejfájást, hányást és hasmenést okoz.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a Marburg-vírus fertőzések 50 százaléka halálos kimenetelű. A vírust először 1967-ben azonosították. Akkor laboratóriumi dolgozók fertőződtek meg az addig ismeretlen kórokozóval a németországi Marburgban és Frankfurtban, majd Szerbiában is - számolt be a BBC.