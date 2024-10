Medve támadt egy idős férfira Romániában

A 67 éves áldozat fejsérülést szenvedett az állat támadása következtében. A katasztrófavédelmi hatóság információi szerint

a férfi magánál van, és a mentők a helyszínen elsősegélyben részesítették.

A veszély miatt Ro-Alert riasztást küldtek a lakosságnak, amelyben arra figyelmeztették a környék lakóit, hogy

ne hagyják el otthonaikat, kerüljék a medve megközelítését, ne próbálják etetni vagy fotózni az állatot,

és védjék meg háziállataikat, anélkül, hogy saját biztonságukat kockáztatnák - számolt be róla a Székelyhon.

Korábban arról is írtunk, hogy egy várandós, 14 éves lányra és egy 68 éves férfira támadt egy medve a Brassó megyei Krizba település egyik utcáján szeptemberben, másnap pedig egy 14 éves fiúra az Argeş megyei Arefu községben. A tinédzsert kórházba szállították, a bal keze sérült meg.

Medvetámadás történt a romániai Argeș megyében is a nyáron: egy pásztorra támadt rá a medve és meg is harapta. Arról is írtunk, hogy szétmarcangolt egy őzet egy medve a marosvásárhelyi állatkertben. Az állat a kerítésen szökött be. Az állatkert értesítette a hatóságokat, akik csapdát állítottak fel.

A román parlament által jóváhagyott kvóta teljesítése (több mint 400 barnamedve kilövése) csökkenteni fogja a medvék számát.

Az erről szóló rendelettervezetet a tárca honlapján bocsátották közvitára tavaly: 220 barnamedve kilövésére tettek javaslatot. Arról is írtunk, hogy Romániában egy falunapra látogatott el egy vadállat.

Arról is beszámoltunk, hogy egy riporter két órán át haladt járművével a Transzfogarasi úton, elmondása szerint 15 medvét látott az idő alatt, a turisták etették őket.

Félig le volt húzva az ablak, amikor a férfi kénytelen volt lassítani, mert előtte többen megálltak. Ekkor egy medve az autóra ugrott, benyúlt az ablakon, majd több méteren keresztül futott a jármű után. Az állat két mancsával benyúlt az ablakon, szerencsére az anyósülésen nem ült senki. A férfi leelőzte a többi járművet, a medve futott utána.