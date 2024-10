Megfojtotta terhes feleségét egy férfi

Egy 38 éves férfi, Lee Gilley október 7-én azzal hívta fel a segélyhívót, hogy a 38 éves felesége, Christa Bauer Gilley öngyilkos lett. A férfi azt mondta a rendőröknek, hogy a felesége lefeküdt aludni és 3 órával később azt vette észre, hogy semmire sem reagál, ezért megpróbálta újraéleszteni. Azt állította, hogy a felesége túladagolta magát. A nő éppen terhes volt harmadik gyerekükkel. A mentők kórházba szállították, de rövid időn belül meghalt.

A kórházi személyzet észrevette, hogy a nőnek zúzódások és nyilvánvaló traumák vannak az arcán.

Emellett az orvosszakértő is megállapította, hogy fulladással összefüggőek a sérülései. A rendőrség közleménye szerint a nő halálát az okozta, hogy erős nyomás érte a torkát.

Gilley-t október 11-én letartóztatták és jelenleg a Harris megyei börtönben van. A hatóságok gyilkossággal vádolják.

Christa csodálatos anya volt, tele szeretettel, és izgatott volt, hogy ismét babát vár.

- mondta a nő családja.



Fotó: Christa Bauer Gilley/Facebook

