100 éves korában meghalt Engelman Lívia magyar holokauszttúlélő

Lily Ebert Engelman Lívia néven született Bonyhádon egy hatgyermekes ortodox zsidó család tagjaként, 1923-ban. Lily Ebertet életének 101. évében érte a halál. Szerdai közleményében Dov Forman azt írta, hogy dédnagymamája otthonában, családtagjai körében halt meg.

Lily Ebertet Magyarországról 1944 nyarán az auschwitzi koncentrációs táborba deportálták, ahol édesanyját, öccsét és egyik lánytestvérét megölték.

Két másik lánytestvérével együtt négy hónap után egy lipcsei hadianyaggyárba küldték kényszermunkára, ahol az amerikai hadsereg 1945 áprilisában felszabadította őket. A háború után rövid ideig Svájcban, majd csaknem két évtizedig Izraelben élt, ahonnan 1967-ben férjével és három gyermekével Angliába költözött.

Itt kezdte el a holokauszt történetének megismertetését célzó, idővel az egész világra kiterjedő tevékenységét.

Haláláig Londonban élt; három gyermeke, tíz unokája és 35 dédunokája van. Ismeretterjesztő tevékenységét Dov Forman segítette. Ő volt a társzerzője dédnagymamája Lily's Promise címmel 2021-ben megjelent memoárkötetének, amelyhez Károly akkori trónörökös, a jelenlegi brit uralkodó írt előszót.

Lily Ebert és dédunokája, Dov Forman.

Fotó: AFP / Andrew Matthews / POOL / AFP

A könyv a The Sunday Times és a The New York Times bestsellerlistáira is felkerült, és a legnagyobb brit könyvterjesztő hálózat, a Waterstones 2021-ben az év legjobb történelmi kötetének választotta.

Lily Ebertet 2022-ben Áder János akkori köztársasági elnök a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesítette a holokauszt témájában végzett kiemelkedő oktatási tevékenysége elismeréseként.

A kitüntetés átadása alkalmából a londoni magyar nagykövetségen rendezett ceremónián Lily Ebert elmondta: már Auschwitzban megfogadta magának, hogy ha minden esélyt meghazudtolva túlélné a borzalmakat, mindent elkövet annak érdekében, hogy megismertesse a világgal saját történetét és azokét is, akik nem maradtak életben,

mert a világnak nem szabad elfeledkeznie az emberiesség ellen valaha elkövetett legrettenetesebb bűncselekményről.

Lily Ebert egyike volt annak a hét, Nagy-Britanniában élő holokauszttúlélőnek, akiknek portréit III. Károly király, az akkori brit trónörökös személyes megbízásából 2022-ben hét elismert brit festőművész megfestette.