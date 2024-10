Rosszul lett és meghalt a Magas-Tátrában egy turista

A szombat délutáni esetről a szlovák hegyi mentőszolgálat tájékoztatott a weboldalán. Közölték, hogy a férfi egy turistaútvonalon haladt, amikor rosszul lett, majd elvesztette az eszméletét - írta a parameter.sk.

Az 51 éves férfi egy turistacsoport tagja volt.

A többiek azonnal riasztották a hegyi mentőket, közben pedig elkezdték a szívmasszázst. A hegyi mentők is folytatták, riasztották a légimentőket, a helikopterük fedélzetére viszont nem sikerült felrakni a férfit az időjárás miatt.

Sajnos az összes mentőegység igyekezete ellenére nem sikerült visszaállítani a létfunkcióit

– közölték a hegyimentők.

