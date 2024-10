Drámai körülmények között meghalt a világhírű énekes

Payne a divatos Palermo negyedben lévő CasaSur Hotel udvarába esett. A hatóságok egyelőre nem tudják, hogy véletlen baleset történt-e vagy szándékosan ugrott a mélybe. Payne egykori One Direction-bandatársa, Niall Horan koncertjére utazott Buenos Airesbe.

A Telemundo tévéhálózat szerint nem sokkal az eset előtt kihívták a rendőrséget a szállodához egy kábítószer vagy alkohol hatása alatt álló, agresszív férfi viselkedése miatt, de egyelőre nem erősítették meg, hogy a két eset összefüggésben van-e egymással.

Rajongók Payne szállodájánál

Fotó: AFP/Luis Robayo

Payne a halála előtti órákban posztolt a Snapchaten, ahol fotókat osztott meg magáról párjával, Kate Cassidy-vel, valamint videókat, amelyekben azt mondta, hogy ez egy "szép nap volt itt Argentínában".

Liam Payne, miután a One Direction bejelentette 2015-ben, hogy határozatlan idejű szünetet tartanak, szólókarrierbe kezdett.

Liam Pyne és Katie Cassidy 2022 októbere óta voltak egy pár. Buenos Airesbe is együtt utaztak.

Fotó: DANIEL LEAL

Payne-nek van egy hétéves kisfia, feleségétől 2018-ban vált el. Néhány éve nyíltan beszélt az alkoholizmussal és a mentális egészséggel való küzdelméről. Felnőttként ADHD-t is diagnosztizáltak nála. Beszámolt az öngyilkossági gondolatokkal járó szenvedéséről is. Múlt héten a Sun arról számolt be, hogy Payne megvált menedzsercégétől, és elvetette a második szólóalbuma terveit.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes lelki elsősegély-számot, vagy keresse fel a suicidprevencio.hu weboldalt!