Meghalt a legendás basszusgitáros

Péntek este, 84 éves korában, meghalt Phil Lesh.

Családja és szeretetteljes légkör vette körül utolsó pillanataiban. Phil hatalmas örömet szerzett mindenkinek, aki ismerte, és a zene örökségét hagyta hátra. Kérjük, hogy tartsák tiszteletben a Lesh család magánéletét ebben a nehéz időszakban

– írták péntek este az Instagrammon.

A Grateful Dead

A Grateful Dead amerikai rockegyüttes 1965-ben alakult a kaliforniai Palo Altóban. Az alapító tagok között volt Phil Lesh, basszusgitáros, énekes.

A Grateful Dead egyedülálló stílusban olvasztotta egybe a rock, a folk, a blues, a reggae, a country, a dzsessz, a pszichedelikus rock és a space rock elemeit.

A zenekar stílusára a kábítószer és a kábítószeres élmények egyaránt hatással voltak. A stílus kialakítása főleg Garcia szokatlanul hosszú gitárszólóinak is köszönhető, de a zenéjük élvezetéhez nem szükségesek a drogok. Az együttes 1994-ben bekerült a Rock and Roll Hall of Fame-be. A Rolling Stone magazin minden idők 57. legjobb együtteseként sorolta be.

