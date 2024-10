Videóra vették, ahogy ez a lány meztelenkedik - most keresik a rendőrök

Malajziában, Kota Kinabalu városában egy bank előtt forgatott videót egy nő. A videó először a kínai Xiaohongshu közösségi oldalra került fel. A felvételen jól látszik, hogy a nő felemeli a ruháját, majd pózolni kezd a kamerának, végül leveszi az összes ruhát és a bank táblája előtt meztelenül leguggol.

Segítséget kell kérnünk a Malajziai Kommunikációs és Multimédia Bizottságtól, hogy meg tudjuk vizsgálni a klip hátterét, valamint, azt hogy ki tette közzé a felvételt.

- mondta Kota Kinabalu rendőrfőkapitány-helyettese, Kasim Muda, majd hozzátette, a nő ellen nyomozást indítottak és ha elkapják, akár börtönbe is kerülhet.Malajziában ugyanis szigorú törvények szabályozzák a meztelenséget, beleértve a könyveket, az újságokat és filmeket. Ráadásul az országban tiltott a pornográfia is.

A külföldi nőt, ha bűnösnek találják, akkor akár öt év börtönbüntetést is kaphat és pénzbüntetést is kiszabhatnak rá, valamint kitilthatják Malajziából. - írja a DailyStar.

A meztelenkedés miatt nem csak Malajzia hoz szigorú szabályokat. Ahogy azt megírtuk, a spanyol városban, Malagában arra kéri a hozzájuk látogató brit turistákat, hogy öltözzenek fel. A spanyol városban 17 óriásplakáttal és számos táblával figyelmeztetik a látogatókat; ugyanis - különösen csúcsszezonban - szeretnék csökkenteni a helyieket feldühítő magatartások számát. Malagában azért hozták ezeket az új szabályokat, mert a helyiek kifogásolták, hogy a külföldiek csak bikiniben vagy rövidnadrágban járjanak a városban.

Egy másik tábla a zajszennyezésről ír: arra kérik a látogatókat, hogy tartsák tiszteletben a lakosok alvásidejét, beleértve az időseket, a diákokat és a nélkülözhetetlen dolgozókat.

A város turisztikai osztálya indította el a kezdeményezést, miután idén nyáron számos turizmusellenes tüntetés zajlott Spanyolországban, többek között Malagában, Madridban, Mallorcán, Barcelonában és Sevillában.

Ebben a cikkünkben pedig azokat az országot szedtük össze, ahol tilos a meztelenkedés. Dubajban például nem csak a meztelen vagy félmeztelen napozás tilos, hanem még az is, ha a nők a strandon kívül is bikinit hordjanak. Ezért akár 6 hónapra börtönbe kerülhetnek. Ráadásul ezeket a szabályokat a szállodai medencék partján is kötelező betartani.