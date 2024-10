Halálra rémítette az autóst a vízből kiugró aligátor a hurrikán után - videó

Nem Milton volt az egyetlen nem szívesen látott vendég Fort Myers térségében, miután a hurrikán egyik napról a másikra betört Floridába, ugyanis nemrég megjelentek a vízben az aligátorok is. Egy autót megtámadott egy aligátor, amikor az éppen áthajtott vizes utakon, miután vihar elvonult, erről még egy videót is készítettek - számolt be a KGET.com

A felvételen egy aligátor látható, amint jó párszor beleharap a gumiabroncsba, majd ismét lebukik a víz alá.

Az aligátorok alapvetően minden floridai megyében megtalálhatóak, de a támadások azonban igen ritkák a Floridai Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) szerint. Viszont, ha a lakosok aggódni kezdenek, mert észlelnek egyet valahol, akkor felvehetik a kapcsolatot az FWC aligátor forródrótjával.

Bár sok floridai megtanult együtt élni az aligátorokkal, a konfliktus lehetősége azonban mindig fennáll

– írja az FWC.

Az aligátor, amint beleharap a gumiabroncsba

Fotó: North Fort Myers Sanitation

Az aligátorokon kívül ráadásul még egy komoly veszély leselkedik az floridaiakra, ugyanis egy fertőző betegségek szakértő arra figyelmeztetett, hogy a vibrio vulnificus – amelyet „húsevő baktériumnak” is neveznek – jelen lehet a meleg tengerparti vizekben, amelyek hurrikánok és áradások közepette a szárazföld belsejébe is eljutottak.

A hurrikán után legtöbbször ott vannak az önkénteseink, a háztulajdonosaink, ők kint vannak, hogy rendbe hozzák a hurrikán utáni állapotokat. Ott sétálnak az árvíz utáni vizekben, ahol vibriobaktériumok – különösen a vibrio vulnificus – találhatóak, amelyek áthatolnak a bőrön is

– mondta Dr. Norman Beatty, a Floridai Egyetem munkatársa a NewsNationnek.

"Ha esetleg rálépünk egy szögre, vagy megvágjuk magunkat valahol, akkor a nyílt seben keresztül azonnal képesek bejutni a veszélyes baktériumok a szervezetünkbe" - tette hozzá Beatty.

Ha az megtörtént, akkor pedig nem marad sok időnk az ellátásra, ugyanis ezek a fertőzések nagyon gyorsan terjednek a lábakban vagy a végtagokban.

A part menti területeken a legsúlyosabban sújtott területekért felelősek arra is felszólították a floridaiakat, hogy tartózkodjanak az elárasztott utaktól, amíg a személyzet teljesen meg nem tisztítja a területet kidőlt fáktól vagy elektromos vezetékektől.