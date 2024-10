Mosómedvék lepték el egy nő udvarát az Egyesült Államokban - videó

Az illető 35 éve etette a helyi mosómedvéket. Azt mondta a rendőröknek, hogy a helyzet hat héttel ezelőtt durvult el, azóta éjjel-nappal ételt követeltek az állatok - írja az CBS News.

A nőt az állam Hal- és Vadvédelmi Minisztériumához küldték tovább, a hivatal a honlapján figyelmezteti az embereket, hogy ne etessék az emberek azokat.

A mosómedvék etetése nemkívánatos helyzeteket teremthet Önnek, gyerekeinek, szomszédjainak, háziállatainak és maguknak a mosómedvéknek.

"Az emberek által etetett mosómedvék gyakran elvesztik az emberektől való félelmüket, és agresszívvé válhatnak" - írja a minisztérium.

A napokban arról számoltunk be, hogy több milliós kárt okoztak mosómedvék egy családnak. A biztosító nem fizeti ki az okozott károkat, a család pedig az otthona elhagyására kényszerült. Arról is írtunk, hogy vadonélő mosómedvéket filmeztek le a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) gödöllői vadbiológus kutatói egy Budapesttől 30 kilométerre fekvő erdőben. Megszaporodtak a mosómedve-támadások Torontóban, és egy magyar válogatott focistának is meg kellett küzdeni egy állattal egy meccsen.