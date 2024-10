A NATO európai hadereje az összeomlás szélén van

Franciaország, Európa egyik vezető katonai hatalma 1990 és 2024 között 56 százalékkal csökkentette a haderejét, mely létszáma jelenleg 203 850 fő. Eközben a britek, egy másik korábbi katonai nagyhatalom is folyamatosan csökkenti katonái létszámát, a céljuk, hogy 2025-re már csak 73 ezren legyenek, ami a napóleoni háborúk óta a legalacsonyabb szám.

Hasonlóan borús a helyzet a németeknél is, ahol Mac Bergmann, a Center for Strategic and International Studies Európa, Oroszország és Eurázsia részlegének vezetője szerint egy dandár összegyűjtését és bevetését már hatalmas sikernek lehetne elkönyvelni - írja a Meduza a Bloomberg cikke alapján. A franciáknak 20 ezer katona mozgósítása egy hónapba telne a francia hadsereg vezérkari főnöke, Pierre Schill szerint, míg a briteknél ugyanennyi időbe telne 20-30 ezer katona mozgósítása. Ezzel szemben csak az amerikai hadsereg különleges műveletekért felelős egységének 70 ezer bevethető katonája van, és a jelenleg Európában állomásozó katonai kontingens 80 ezer körülre tehető.

A NATO európai tagja számára a katonák létszáma komoly aggodalmat jelent abban az esetben, ha egy Oroszországgal szembeni konfliktusra kerülne sor. Néhány vezető szerint a problémát úgy kéne orvosolni, hogy visszavezetik a sorkatonaságot, azonban sokak szerint ez nem oldana meg semmit, mivel a tapasztalatlan újoncok nem lennének képesek lecserélni a képzett profikat. A

háttérben az áll, hogy a katonai pálya Európában nem vonzó a fiatalok számára, akiket más karrierpályák érdekelnek.

Vannak olyan kirívó esetek is, amikor a legénység hiánya miatt hajókat kellett kivonni a forgalomból; ez történt például a brit haditengerészet két fregattjával is 2024 elején. Egy másik súlyos probléma a NATO számára a büdzsé. A szovjet birodalom bukását és a hidegháborút követően az európai országok folyamatosan csökkentették a hadiipari kiadásokat. Évtizedeken keresztül ezeket az összegeket inkább szociális reformok finanszírozására költötték, így a NATO európai hadereje egy Patyomkin-hadsereg lett.