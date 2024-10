Orbán Viktor az EP-ben ismerteti a soros elnökség célkitűzéseit – kövesse élőben az Origón

Európa veszít globális versenyképességéből. Mario Draghi szerint Európát lassú agónia fenyegeti, és idézhetem Macront is, aki szerint Európa meghalhat, mert két-három éven belül kiszorul a piacairól. Látható, hogy az unió a saját sorsát meghatározó döntések előtt áll - mondta Orbán Viktor. A kormányfő közölte, az elnökség természetesen szervezési és koordinációs munka is, ügyintézés.

Jelentem a tisztelt képviselőtársaknak, hogy eddig 585 tanácsi munkacsoport ülést vezettünk le, huszonnégy nagyköveti tanácskozást elnököltünk, megtartottunk nyolc formális és tizenkét informális tanácsülést, 69 elnökségi rendezvényt bonyolítottunk Brüsszelben, 92 rendezvényt pedig Magyarországon. A magyarországi rendezvényeinken több mint 10 ezer vendéget köszönthettünk. Tájékoztatom Önöket, hogy a tanácsi jogalkotási munka teljes gőzzel zajlik, 52 jogalkotási dosszién dolgozunk a Tanács különböző szintjein.

Az elnökség kész bármikor megkezdeni a trialógus tárgyalásokat is az Európai Parlamenttel. Jelenleg mindössze 2-2 jogalkotási dossziéban folytatunk trialógust önökkel, de van még 41, 41 dosszié, amiben erre szükség lenne és várjuk, hogy ez megtörténhessen. Tudom, hogy választások voltak, és ilyenkor nehéz intézményi átmenetnek vagyunk tanúi, de most már eltelt négy hónap, és mi készen állunk arra, hogy a 41 konzultációra váró dossziéban is együttműködhessünk önökkel - tette hozzá.

A magyar elnökség tisztességes közvetítőként és konstruktív együttműködésre törekszik valamennyi tagállammal és intézménnyel, ugyanakkor a magyar elnökség meg fogja védeni a Tanács szerződéseken alapuló jogosítványait, például az Európai Parlament és a Bizottság közötti intézményközi megállapodás tekintetében is.



Az elnökség nem csupán ügyintézés, a magyar elnökségnek politikai felelőssége is van. Azért jöttem most ide Önökhöz Strasbourgba, hogy bemutassam, mit javasol a magyar elnökség Európának ebben a válságos időszakban - mondta Orbán Viktor. A kormányfő közölte, a legfontosabb, hogy a mi uniónknak változnia kell. A magyar elnökség a változás hangja és annak katalizátora kíván lenni.