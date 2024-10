Orbán Viktor egyesével porrá törte Manfred Weber minden egyes hamis állítását

Az Európai Néppárt elnöke azt állította, senki nem áll szóba a magyarokkal. "Ez súlyos sértés mindenkire nézve, akikkel eddig tárgyaltam" – válaszolt Orbán Viktor. „A francia elnök, a német kancellár, az olasz miniszterelnök – ön szerint ők senkik?” – kérdezte a magyar kormányfő Webert Az Európai Néppárt elnöke arról is beszélt, a Fidesz elbukta az EP-választásokat. Orbán aláhúzta: a Fidesz-KDNP 45 százalékot kapott az EP-választáson, a németeknél a CDU-CSU a szavazatok 30 százalékát szerezte meg. Ki győzött akkor?” – tette fel a költői kérdést a magyar kormányfő. Nyíltan elmondta, hogy meglátása szerint az Európai Néppárt vezetője azért lett hungarofób, mert végül nem ő lett az Európai Bizottság elnöke. Weber ott akart ülni, ahol most Ursula von der Leyen ül. Orbán Viktor leszögezte: ő támogatta volna Webert, de Weber azt mondta, a magyarok szavazataival nem akar bizottsági elnök lenni, nem is lett – mutatott rá Orbán Viktor miniszterelnök, írja a Mandiner.