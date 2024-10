Orbán Viktor megsemmisítette Ursula von der Leyen és Manfred Weber hazugságait

Orbán Viktor szerint az Európai Unió helyzete sokkal súlyosabb most, mint 2011-ben volt, amikor Magyarország legutóbb betöltötte a soros elnöki posztot. Akkor a pénzügyi válságot kellett kezelni, valamint az arab tavasz és a fukusimai katasztrófa következményeit. Magyarország erősebb Európát ígért, és ezt teljesítettük is. A miniszterelnök emlékeztetett, hogy ekkor fogadták el az első romastratégiát, valamint a Duna-stratégiát is. Elindult az európai szemeszter nevű gazdaságpolitikai koordinációs folyamat és ekkor fordult elő utoljára, hogy az Unió sikeresen lezárt egy csatlakozási folyamatot.

Nem volt könnyű, de a munkánk ma sokkal nehezebb, mint akkor volt" - mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor szerint a helyzet most talán súlyosabb, mint eddig bármikor, hiszen Ukrajnában vagyis Európában háború dúl, eközben pedig súlyos konfliktusok vannak a Közel-keleten, Afrikában és ezek mind magukban hordozzák az eszkaláció veszélyét. Komoly gondot jelent a migrációs válság is, amely 2015 óta nem látott méreteket ölt, mindez pedig biztonsági fenyegetést jelent és a schengeni térség szétesésének lehetőségét is magában hordozza.

Európa ráadásul folyamatosan veszít globális versenyképességéből és tisztán látható, hogy az Európai Unió a saját sorsát meghatározó döntések előtt áll.

"Tájékoztatom Önöket, hogy a tanácsi jogalkotási munka teljes gőzzel zajlik, 52 jogalkotási dosszién dolgozunk a Tanács különböző szintjein" - jelentette be a kormányfő.

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Orbán Viktor a gazdasági problémákra is kitért kiemelvén, hogy az EU gazdasági növekedése az elmúlt két évtizedben tartósabban lassabb volt, mint az Egyesült Államoké vagy Kínáé. Szintén lassabban növekszik az uniós termelékenység, miközben csökken a világkereskedelmi részesedése. Probléma az is, hogy az Egyesült Államokénál kétszer-háromszor magasabb a villamos energia ára, illetve a földgáz ára is négyszer-ötször magasabb.

Az orosz energiáról való leválás következtében az Európai Unió jelentős GDP-növekedést veszített el, és közben jelentős pénzügyi forrásokat kellett átcsoportosítani energiatámogatásokra és a cseppfolyósított földgáz behozatalához szükséges infrastruktúra megépítésére"

- emelte ki Orbán Viktor.