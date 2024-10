Mutatjuk Orbán Viktor bejelentéseit a révkomáromi csúcstalálkozóról

Orbán Viktor magyar kormányfő közölte, amikor a Fico elleni merénylet megtörtént, akkor azt egy veszteségként éltük meg Magyarországon is. Soha nem láttam ilyen szlovákbarát megnyílvánulásokat, mint akkor, most a két nép közelebb van egymáshoz, mint a korábbi 100 évben - tette hozzá. A magyar kormányfő szerint a három vezetőnek felelősséget kell éreznie a regionális együttműködésre is, mivel együttesen már több mint 40 éve vannak kormányon.

Ha engedély nélkül milliószám engedünk be embereket, akkor abból baj lesz - mondta Orbán Viktor.

Minket nem terhel felelősség azért, ami azóta történt. Ha nem harcoltok az illegális migráció ellen, akkor bajban lesztek.

2015 óta 8 millió menedékkérelmet adtak be, és volt 3,8 millió illegális határátlépési kísérlet. Magyarország egyedül egymillió embert tartóztatott fel. Az EU nem képes kiutasítani az illegális migránsokat - mondta Orbán Viktor. 430 ezer kiutasítási döntés született tavaly, és ebből 84 ezret hajtottak csak végre - tette hozzá.

A nyugati vezetők pánikban vannak, és ebből rossz döntések születnek, mint a schengeni rendszer lebontása.

A migrációs paktum nem megoldás - tette hozzá. Orbán Viktor elmondta, hogy az illegális migráció ellen csak a magyar modell működik, csak akkor léphetnek be a migránsok, ha pozitív elbírálást kaptak.

A magyar kormányfő kifejtette, hogy az otthonosságról szól az egész migráció ügye. Szlovákia és Magyarország megvédte magát ezzel a problémával szemben, és sikerült megőrizni az otthonosság érzetét - mondta.

Szlovákia és Szerbia az energiafüggetlenség szempontjából is kiemelkedően fontos Magyarországnak - mondta Orbán Viktor.

A mostani találkozón nem volt szitokszó a béke.

Fico: Igazunk volt

Domináns téma volt az illegális migráció elleni fellépés - mondta Robert Fico. A szlovák kormányfő közölte, a keddi találkozó lényege: igazunk volt.

Igazunk volt akkor, amikor a nagy migrációs válság elején kimondtuk, hogy az illegális migráció elleni fellépés legfontosabb része a határok megvédése.

Az uniónak nincs szüksége a kötelező kvótákra és a migránsok szétosztására - tette hozzá. Fico köszönetet mondott Aleksandar Vucic szerb elnöknek, hogy a migrációs válság idején védték a határokat. A szlovák kormányfő közölte, hogy minál előbb csatlakoznia kell Szerbiának az EU-hoz.