Orbán Viktor: Az Európai Unió helyzete ma jóval súlyosabb, mint 2011-ben volt

Magyarország július elsejétől tölti be az uniós elnökséget. – 2011 után másodszor látjuk el ezt a feladatot, a második magyar elnökség, és én személyesen is másodszor vezetem ezt a munkát, és a harmadik időpontja is be van írva a naptáramba már. Hiszen fontos az optimizmus. Ahogy visszaemlékszem az első elnökség idejére – jelentette ki Orbán Viktor Strasbourgban. Hozzátette, hogy az is egy válságos időszak volt, hiszen megvolt még az utóhatása a pénzügyi válságnak, akkor kellett kezelni az arab tavasz következményeit is. Kiemelte:

De összefoglalóan mégis azt mondhatom önöknek, hogy az Európai Unió helyzete ma jóval súlyosabb, mint 2011-ben volt. Mit látunk ma? Először is Ukrajnában, vagyis Európában dúl egy háború. Súlyos konfliktusok vannak a közel-keleten, amelynek érezzük a hatásait.

A migrációs válság 2015 óta nem látott méreteket öltött. A biztonsági fenyegetések a schengeni térség megbénulásával és szétesésével fenyegetnek. Ma éppen a svédek jelentették be, hogy a schengeni szabad mozgás szabályait fölfüggesztik – idézte fel a kormányfő.

További Külföld híreink

Orbán Viktor kitért arra is, hogy mindeközben Európa folyamatosan veszít a globális versenyképességéből, erre pedig az úgynevezett Draghi-jelentés is kitért. Ebben az szerepel, hogy Európát lassú agónia fenyegeti.

Macron elnök úr néhány nappal ezelőtt azt mondta, hogy Európa meghalhat, mert kiszorul a piacairól. Mario Draghihoz és Emmanuel Macronhoz képest én egy mérsékelt miniszterelnök vagyok. Magam is úgy látom, hogy az európai versenyképesség hanyatlása a legsúlyosabb kihívás, amivel szembe kell néznünk. Ez volt tehát a helyzet, amiben a magyar elnökség folytatja a munkáját. Az a feladatom, hogy az Európai Parlamentbe bemutassam, hogy mit javasol Magyarország ebben a helyzetben

– fogalmazott a kormányfő. Megjegyezte, hogy a magyar álláspont szerint ezeken a bajokon csak akkor lehetünk úrrá, ha változtatunk. Tehát az Európai Uniónak változnia kell, és „a magyar elnökség munkájával ennek a változásnak akarunk a katalizátorai lenni. Kiemelte ugyanakkor, hogy a magyar elnökség az ország méreténél fogva problémákat vethet fel és tehet javaslatokat, hiszen Magyarország nem akkora, mint Németország vagy Franciaország. – Mi fölvetni tudunk problémákat, csak javaslatokat tudunk tenni, és az európai intézményeknek kell végül majd döntéseket hozniuk – fűzte hozzá.

Rögtön az esemény elején megzavarták a sajtótájékoztatót. Egy férfi berohant és azt kérdezte: „Mennyiért árulta el a hazát, Miniszterelnök Úr?”. Mint kiderült, a már kötcsei pikniken is botrányt okozó Gyekiczki Márton, a Demokratikus Koalíció ifjúsági szervezetének tagja, érdi önkormányzati képviselő volt ez a férfi.

Orbán Viktor kitért a magyar elnökség célkitűzéseire is. – A mi munkánknak a középpontjában az európai versenyképesség javítása áll. A gazdasági növekedésünk immár két évtized óta tartósan lassúbb, mint az Egyesült Államoké vagy Kínáé. Kereskedelmi részesedésünk csökken. Egy európai uniós vállalatnak kétszer-háromszor magasabb árat kell fizetni a villamos energiáért, mint egy amerikai vállalkozásnak, a földgázért pedig négyszer-ötször kell többet fizetnie – sorolta, majd megjegyezte: „A mi vállalataink, az európaiak feleannyit költenek a kutatásra és a fejlesztésre, mint az amerikaiak”.

Ehhez jönnek még a kedvezőtlen demográfiai folyamatok, és bár értem, hogy van jó néhány olyan európai kormány, amely a népességfogyást migrációval akarja orvosolni, de még így sem jön ki a matek. A migráció sem képes pótolni a hiányzó meg nem született gyermekeket. Ez gazdaságilag azt jelenti, hogy ha mi versenyképesek akarunk lenni, akkor számolnunk kell azzal, hogy most először vagyunk abban a helyzetben, hogy az európai össztermék növekedését nem támogatja meg a munkaerő létszámának folyamatos növekedése

– mondta a kormányfő, majd így folytatta: a gazdasági termelékenység javítása kétszer olyan fontos, mint korábban volt, mert a termelékenység javulásának meg kell haladnia az USA fejlődési ütemét. – Ezért mi azt akarjuk elérni, hogy november 8-án Budapesten informális ülést tartanak az európai vezetők, akkor fogadjunk el egy új európai versenyképességi paktumot – fogalmazott Orbán Viktor.