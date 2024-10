Itt vannak Orbán Viktor legújabb bejelentései - élőben a kormányfő nemzetközi tájékoztatója Strasbourgból

Először is szeretném felidézni, hogy Magyarország július elsejétől tölti be ezt a tisztséget. 2011 után másodszor látjuk el ezt a feladatot, a második magyar elnökség, és én személyesen is másodszor vezetem ezt a munkát, és a harmadik időpontja is be van írva a naptáramba már. Hiszen fontos az optimizmus. Ahogy visszaemlékszem az első elnökség idejére - mondta Orbán Viktor -, az is egy válságos időszak volt. Megvolt még az utóhatása a pénzügyi válságnak. Akkor kellett kezelni az arab tavasz következményeit, és a fukusimai katasztrófa következményeit is. Az sem volt tehát egy könnyű időszak - tette hozzá.

De összefoglalóan mégis azt mondhatom önöknek, hogy az Unió helyzete ma jóval súlyosabb, mint 2011-ben volt. Mit látunk ma? Először is Ukrajnában, vagyis Európában dúl egy háború. Súlyos konfliktusok vannak a Közel-Keleten, amelynek érezzük a hatásait.