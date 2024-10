Áttörtek az oroszok, a háború legvéresebb időszaka következhet

Az ukránok Ugledar elvesztését követően is nehéz helyzetben vannak, mivel északi irányba vonulnak vissza, az oroszok pedig nyugat felé támadnak. Az 58-as képesített gyalogsági alakulat az elmúlt hónapokban sorra vesztette el a kulcsfontosságú összecsapásokat az oroszokkal, így Precsisztovka és Zolotaja Niva is Moszkva kezére került, de most az ő feladatuk lenne megvédeni a Velikaja Novoszelka felé vezető utat.

Eközben az Ugledarból visszavonuló csapatok védelmi állásokat próbálnak kiépíteni annak érdekében, hogy megakadályozzák az oroszok előrenyomulását Bogojavlenka, illetve Kurahovo irányába. Az oroszok előtt most lehetőség van arra is, hogy kihasználva a gyenge ukrán védelmet, megrohamozzák a Donyeck és Zaporizzsja térségek határán fekvő Velikaja Novoszelkát, mely szintén egy erődvárosként funkcionál.

Emellett az orosz csapatok Orlovszkoe irányából is támadnak, ami közvetlen Kurahovo mellett található. Ez magában hordozza a bekerítés veszélyét az ukránok számára.

Hasonlóan nehéz helyzetben vannak az ukrán csapatok a pokrovszki fronton is, ahol hamarosan elérhetik az oroszok a Pokrovsz-Konsztantinovka utat is, ahonnan a Dél-Donbaszban állomásozó ukrán csapatok ellátása történik. Itt az ukránok fokozatosan vonulnak vissza, de Kurahovo még nincs közvetlen veszélyben. Szelidovo városának körbevétele azonban már megkezdőzött, északról és délről elérték az orosz csapatok, de keleti irányba még kitart a védelem. A Meduza kiemeli, az orosz csapatok már csak hét kilométerre vannak Pokrovszktól, viszont egyelőre nincs jele annak, hogy megkezdenék a város ostromát. A főerő még Szelidovonál harcol.

A Kupjanszk térségben az orosz csapatok legfőbb célja az Oszkol folyó elérése, ezt követően valószínűleg három irányból támadják majd Kupjanszk városát. Az itt tartózkodó orosz csapatok ellátása viszont nehézségekbe ütközött, így valószínűtlen, hogy a folyó mentén déli irányba tudnának majd további támadásokat intézni.