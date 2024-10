A kurszki régióban az ukrán hadsereg kénytelen a front teljes szakaszában védekezni, miután az oroszok előrenyomultak Gluskovó településben is. Ukrajna elveszítette Ljubimovka és Pokrovszkij falvakat, a fegyveres erői visszaszorították délre a Snagost folyón túlra. Bár az oroszok Korenyevo irányából Novoivanovka falu szélét már elérték, az ukránoknak egyelőre sikerült megállítani az orosz fegyveres erőt.

Ugyan az ukránokat a bekerítés réme fenyegette Olgovka és Pogrebki falvak közelében, mégse kezdtek visszavonulni Szudzsa városába amely felé már délkeletről az orosz csapatok is nyomulnak, egy másik orosz csoportosulás pedig Cserkasszkaja Konopelka felé megy. Jelenleg éles harcok folynak a Plekhovo falu határában.

A cél, hogy az ukrán fegyveres erőket visszavonulásra kényszerítésék a Kurszki területről.

A Meduza szerint az orosz fegyveres erők már elfoglalták Tsukurino és Osztrovszkoje falvakat azzal a céllal, hogy két irányból, tehát keletről és északról is el tudják érni a Kurahovszkoje víztározót. Majd kitűzték célul, hogy elfoglalják Maximilianivka, Gornyak és Kurakhivka településeket is amellyel nehéz helyzetbe kerülhetnek az ukrán csapatok hiszen így arra kényszerülhetnek, hogy elhagyják állásaikat. Emellett az ukrán fegyveres erők egységeit Szelidovoban szintén a bekerítés veszélye fenyegeti, mivel az oroszok már északról és délről is megkerülték a várost.



Az oroszok kitűzték a zászlajukat az ukrán fegyveres erők két erődítménye, Grigorivka és Verhnekamenszkoe településekre is. Mindez azt jelenti, hogy hamarosan kénytelen lesznek hátrahagyni a fő erősségeiket ezen a területen.

Az orosz csapatok visszafoglalták a Volcsanszki Aggregátumgyár területének egy részét. Mint ismert, néhány hete az ukránok szerezték meg az üzem romjai felett az irányítást, ám ezt követően az orosz fegyveres erők parancsnoksága több tucat nehéz légibombát dobott le a romokra, így visszavonulásra kényszerültek az ukránok. A lap szerint Volcsanszk városa valószínűleg a donyecki Marjinka sorsára fog jutni, miután a több hónapig tartó utcai harcok és a mindkét oldalról érkező bombázások során teljesen elpusztult.